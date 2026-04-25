橘世代／【悲傷療癒──喪寵之痛】失去毛孩 加劇高齡憂鬱

親如家人的毛孩過世了，對年長者的影響你比你想像的更大。喪寵在心理學稱作「被剝奪的悲傷」，即便離世者是摯愛，卻無法擁有至親過世的哀傷，這樣的哀傷該如何處理面對？

失去毛孩對老年人的影響，比你想的更深遠。

振興醫院精神醫學部主治醫師、銀光學苑主任袁瑋有位病人奶奶，她在伴侶爺爺過世後雖然悲傷，但是很快的打起精神恢復日常生活。幾個月後，陪伴她的小狗過世了，奶奶陷入無以言喻的傷痛，身心狀況比爺爺去世時更糟，甚至出現憂鬱傾向。

袁瑋解釋，喪寵對每個人都是重大失落經驗，但是對老年人而言有些特殊性，更容易引發孤獨感、加重憂鬱症狀，甚至會與失智症等共病，衝擊身心，帶來調適的挑戰。

長期哀傷 釀慢性發炎

在生理上，喪寵帶來的長期哀傷，會影響人體負責管理身體壓力反應的系統，造成壓力荷爾蒙升高。壓力荷爾蒙長期處於高位，會讓血壓與血糖較難控制，引起血管的慢性發炎。這些慢性發炎反應，進一步會加劇免疫系統疾病、心血管疾病及新陳代謝問題。而血管的不健康會直接影響腦部，因而與失智症也有關。

袁瑋有位八十多歲、生活獨立的獨居阿公就經歷這樣的過程。阿公在老伴過世後，兒子硬塞給他一隻貓作伴，起初他有些抗拒，但貓逐漸成為他的生活重心，他悉心照料、手機裡滿是貓的照片，被兒子戲稱為「女朋友」。然而，貓咪在某天意外走失，遍尋不回，此後一年多，阿公的認知功能急遽退化，從忘關瓦斯到出現幻覺，多次激動地說看見貓回來了。對阿公而言，日夜相伴的貓，親密程度已超越家人，失去牠等於失去了生活的節奏與情感支柱。

袁瑋以阿公的例子進一步說明，喪寵不僅造成生理機能的失衡，也帶來心理健康方面的具體影響。

不再遛狗 社交圈斷了

毛孩（尤其是狗）會強迫長輩建立規律的日常作息，一但牠們不在，過往需要早起為狗備餐、帶狗散步的日常都中斷了，生活頓失重心，許多長輩在愛犬過世後，失去了日夜的節奏，變得不想起床、睡很久，停止了公園散步與朋友社交的習慣，生活功能明顯下降。

另一方面，照顧毛孩也讓人有「被需要」的感覺，尤其獨居或是人際交往單純的長輩，毛孩往往是他們生活重心，失去毛孩會讓他們頓失所依。

多重失落 夾擊身心靈

更重要的是，老年也正在經歷身體機能退化的痛苦，袁瑋有一位女性病人，長時間因身心狀況就診，在確診胰臟癌第四期的同時，年邁的愛犬離世。處於艱辛治療階段的她，沒有足夠的心力與時間處理喪犬之痛。家人勸她「不要想那麼多，先顧好自己」，失去摯愛已經很難過了，不被理解讓她更痛苦，只能在診間向醫師傾訴，尋求被允許悲傷的空間。

喪寵之痛不亞於失去親人，尤其是老年喪寵，更是處於身心等多重的失落的夾擊。袁瑋呼籲，親友試著去理解這樣的哀傷，傾聽並不帶批判地接納他們的悲傷。