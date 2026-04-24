日籍旅客返國確診麻疹 高雄掌握1接觸者啟動列管追蹤

一名30多歲日籍旅客來台旅遊，上周返日確診麻疹，一高雄市民因與他同機被匡列為接觸者，衛生局表示，已掌握該市民仍在日本旅遊，預計26日返台，返國入境將啟動追蹤監測。

衛福部疾管署今天公布，一名30多歲日本籍男子在台期間身體不適，4月17日搭乘星宇航空JX838航班返國後確診麻疹，經匡列同班機多名接觸者，高市衛生局疫調掌握其中一名接觸者為高雄市民，目前仍在日本旅遊。

衛生局指出，已跟該市民取得聯繫，現階段健康狀況良好，尚未出現發燒、咳嗽、流鼻水、結膜充血或紅疹等疑似症狀，已先行衛教，提醒在日期間落實自我健康監測；返國入境後，將依規定持續追蹤與關懷，整體風險仍在可控範圍，民眾無須過度恐慌。

衛生局提醒，麻疹屬高度傳染性疾病，可經空氣傳播，國際疫情仍有升溫趨勢，民眾如曾赴流行地區，返國後3周內若出現疑似症狀，應立即配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊與接觸史；醫療端也須落實TOCC詢問，加強通報機制，避免疫情擴散。

衛生局呼籲，接種疫苗仍是最有效防護措施，家中滿1歲幼兒應儘速接種MMR疫苗，未滿1歲或未完成接種者，應避免前往流行地區；另因疫苗抗體可能隨時間遞減，建議1966年以後出生、近期有出國計畫者，可於出國前2至4周至旅遊醫學門診評估是否補打疫苗。

衛生局也說，出國期間應注意手部衛生、避免觸摸口鼻，必要時佩戴口罩；返國若有疑似症狀，應主動通報機場檢疫人員配合健康評估，並可透過疾管署網站或防疫專線諮詢相關資訊。

高市衛生局提醒民眾麻疹屬高度傳染性疾病，應提高警覺。圖／高雄市衛生局提供