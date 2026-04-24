避免重複陳述⋯婦團籲影像性暴力「一站式服務」 衛福部回應了

為避免影像性暴力被害人在不同機構間反覆陳述創傷，現代婦女基金會呼籲政府，呼籲仿效南韓，建構以被害者為中心「一站式服務」。對此，衛福部保護司司長郭彩榕指出，現行性影像中心人員、家防中心社工、警政單位雖不在同一處辦公，但網絡間彼此串連，性影像中心會將需要服務的個案轉給家防中心，被害人至警局製作筆錄時，社工也會陪同，某程度已落實一站式服務精神。

郭彩榕表示，性影像被害人所需服務，主要為影像移除下架、被害人保護扶助、警政犯罪追訴3類，現行性影像中心、縣市政府家防中心、警局雖不在同一棟建築，而是分散於各地，但性影像防制入法後，衛福部曾舉行會議，明訂不論警政單位、家防中心、性影像中心接獲案件，均須主動聯繫另2種單位，「已達到一站式精神。」

性影像受害者服務，由社政單位於各縣市政府的家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）負責。郭彩榕說，各地家防中心都以被害人為中心串連服務，性影像中心雖是負責下架，但若被害人有被服務需求，也會將其連結至家防中心；被害人因檢警調查所需，至警局製作筆錄時，社工也可「陪偵（陪同偵訊）」，網絡之間彼此串聯。

民團憂心，性影像被害人需反復陳述受害過程，恐引發二次傷害。郭彩榕指出，檢警筆錄必須當事人敘述，才能讓證詞有司法效力，但社工可在旁陪同，且被害人服務除陪偵之外，還包括心理諮商輔導、訴訟協助等，均在警局以外處所完成，認同民團所提，以被害人為中心服務精神，但實施情況需依照實務資源配置情況，「將以被害人友善為服務前提。」

現代婦女基金會指出，從過去的創意私房案，至近期高鐵左營站偷拍案，影像性暴力層出不窮，根據衛福部性影像中心統計，去年受理1521名受害者申訴，較前年大幅暴增46%；其中成人案件呈倍數增加，若以「偷拍」為關鍵字搜尋去年4月至今年3月的報導，有88件涉及私密影像偷拍，較去年同期58件報導增加5成，顯示影像性暴力案件激增。