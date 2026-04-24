快訊

先前才因減肥過度當場昏倒 泫雅「胖到變形」嚇壞網友

醫界首例！眼皮塞滿近千顆眼結石 電競國手眼角膜受損被迫禁賽

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部與法界對話 擬修「社工師法」社工故意才負刑責、設鑑定委員會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
剴剴案陳姓社工被依過失致死判刑2年，引發全國社工群情激憤，短短不到5天，陳情連署人數超過萬人，22日逾1600名社工集結行政院門口，齊喊「國家要道歉，制度要改變」、「社工拒當替罪羔羊」。本報資料照片
剴剴案陳姓社工被依過失致死判刑2年，引發全國社工群情激憤，短短不到5天，陳情連署人數超過萬人，22日逾1600名社工集結行政院門口，齊喊「國家要道歉，制度要改變」、「社工拒當替罪羔羊」。本報資料照片

剴剴案社工陳尚潔被台北地院判刑2年，為國內首例社工因保證人身分被判刑案例。衛福部今邀社工學界、司法院法務部及學者，就社工司法責任進行討論。衛福部次長呂建德說，將與北、中、南、東4區社工座談後，於立法院下一會期前，提出「社工師法」修正，比照「醫療法」精神，社工故意，或過失且違反專業義務時，才需負刑事、民事責任，另將設置相關案件鑑定委員會。

呂建德說，今天與會代表普遍認為，可比照衛福部長石崇良日前所提，「醫療法」第82條規範，醫師在故意，或過失且違反專業注意義務時，才需負刑、民事責任的方式，修正「社工師法」，社工故意或過失且違反專業時，才需負司法責任，另將比照醫事鑑定及司法精神鑑定作法，由社工專業團體組成委員會，進行這類司法案件的鑑定機制，提供法界參考。

不過，對於社工是否適用「保證人地位」？呂建德說，與會學者認為仍有討論之處，有學者認為社工「不當然具備」保證人地位，即使具備保證人地位，也不必然應在刑事案件發生時承擔義務，應案具體個案事實及情境審慎判斷，事涉第一線社工同仁權益，他將分北、中、南、東四區與全台社工人員對話，並督導衛福部社福相關司署，盤點各領域社工職務分工、作業流程及支持機制。

保證人地位概念源自德國刑法。呂建德指出，社工執行業務是否需負刑事責任，德國曾於1988年有過類似辯論，但德國法界意見分歧，直至近年仍持續修法。

呂建德說，一位與會社工界人士提及，社工服務高度脆弱、複雜的個案，應讓法界理解社工執行業務的高度複雜性，且社安網強調不同領域從業人員之間彼此協作，雖理解法界需依照因果關係，找出一位「主責」行為人，但仍希望藉由本次互動機會，充分與法界交流社工執業現況。

立法院 醫師 司法院 社工 衛福部 石崇良 法務部

延伸閱讀

釐清社工職責擬 衛福部研擬比照醫療法

兒少權修法草案 教團憂有許多不足

恐「再添一把火」？教團憂兒少權法修法壓教權 衛福部：非僅針對校園

社工、代理師都有 偏鄉校護領不到久任獎金 教育部：1個月內啟動討論

相關新聞

大雷雨狂炸高雄市！3地區最受影響 慎防強風和閃電落雷

中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續至上午8時5分，有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，慎防低能見度、雷擊。影響地區：高雄市路竹區、永安區、彌陀區。

日籍旅客返國確診麻疹 高雄掌握1接觸者啟動列管追蹤

一名30多歲日籍旅客來台旅遊，上周返日確診麻疹，一高雄市民因與他同機被匡列為接觸者，衛生局表示，已掌握該市民仍在日本旅遊，預計26日返台，返國入境將啟動追蹤監測。

避免重複陳述⋯婦團籲影像性暴力「一站式服務」 衛福部回應了

為避免影像性暴力被害人在不同機構間反覆陳述創傷，現代婦女基金會呼籲政府，呼籲仿效南韓，建構以被害者為中心「一站式服務」。對此，衛福部保護司司長郭彩榕指出，現行性影像中心人員、家防中心社工、警政單位雖不在同一處辦公，但網絡間彼此串連，性影像中心會將需要服務的個案轉給家防中心，被害人至警局製作筆錄時，社工也會陪同，某程度已落實一站式服務精神。

衛福部與法界對話 擬修「社工師法」社工故意才負刑責、設鑑定委員會

剴剴案社工陳尚潔被台北地院判刑2年，為國內首例社工因保證人身分被判刑案例。衛福部今邀社工學界、司法院、法務部及學者，就社工司法責任進行討論。衛福部次長呂建德說，將與北、中、南、東4區社工座談後，於立法院下一會期前，提出「社工師法」修正，比照「醫療法」精神，社工故意，或過失且違反專業義務時，才需負刑事、民事責任，另將設置相關案件鑑定委員會。

明中南部防雷雨！把握周末各地轉晴回溫 下周再迎一波鋒面通過

氣象署今天表示，明天鋒面減弱，但受華南雲雨區影響，各地仍有局部短暫陣雨，中南部較明顯，慎防雷雨；26日及27日各地轉晴到...

CPR按壓深度至少5公分…調查指民眾普遍壓不到 CPR參考指引要修了

台灣民眾版心肺復甦術參考指引自2021年公告至今未修正，國際最新指引去年底上路，近期國內也同步修正，將所有流程簡化，特別是胸部按壓的深度，現行分為成人與兒童，建議成人按壓深度為五公分、兒童不超過六公分，未受過專業訓練的民眾，常常會搞不清楚狀況，深度的限制也讓民眾「不敢用力壓」，失去搶救的效力，此次統一對象建議按壓深度至少要五公分，新版最快近期送至衛福部，並於明年上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。