衛福部與法界對話 擬修「社工師法」社工故意才負刑責、設鑑定委員會

剴剴案社工陳尚潔被台北地院判刑2年，為國內首例社工因保證人身分被判刑案例。衛福部今邀社工學界、司法院、法務部及學者，就社工司法責任進行討論。衛福部次長呂建德說，將與北、中、南、東4區社工座談後，於立法院下一會期前，提出「社工師法」修正，比照「醫療法」精神，社工故意，或過失且違反專業義務時，才需負刑事、民事責任，另將設置相關案件鑑定委員會。

呂建德說，今天與會代表普遍認為，可比照衛福部長石崇良日前所提，「醫療法」第82條規範，醫師在故意，或過失且違反專業注意義務時，才需負刑、民事責任的方式，修正「社工師法」，社工故意或過失且違反專業時，才需負司法責任，另將比照醫事鑑定及司法精神鑑定作法，由社工專業團體組成委員會，進行這類司法案件的鑑定機制，提供法界參考。

不過，對於社工是否適用「保證人地位」？呂建德說，與會學者認為仍有討論之處，有學者認為社工「不當然具備」保證人地位，即使具備保證人地位，也不必然應在刑事案件發生時承擔義務，應案具體個案事實及情境審慎判斷，事涉第一線社工同仁權益，他將分北、中、南、東四區與全台社工人員對話，並督導衛福部社福相關司署，盤點各領域社工職務分工、作業流程及支持機制。

保證人地位概念源自德國刑法。呂建德指出，社工執行業務是否需負刑事責任，德國曾於1988年有過類似辯論，但德國法界意見分歧，直至近年仍持續修法。

呂建德說，一位與會社工界人士提及，社工服務高度脆弱、複雜的個案，應讓法界理解社工執行業務的高度複雜性，且社安網強調不同領域從業人員之間彼此協作，雖理解法界需依照因果關係，找出一位「主責」行為人，但仍希望藉由本次互動機會，充分與法界交流社工執業現況。