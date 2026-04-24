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CPR按壓深度至少5公分…調查指民眾普遍壓不到 CPR參考指引要修了

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第四屆「全民CPR：急救賦能委員會」成立大會暨2026年第一次會議今舉行。記者翁唯真／攝影
第四屆「全民CPR：急救賦能委員會」成立大會暨2026年第一次會議今舉行。記者翁唯真／攝影

台灣民眾版心肺復甦術參考指引自2021年公告至今未修正，國際最新指引去年底上路，近期國內也同步修正，將所有流程簡化，特別是胸部按壓的深度，現行分為成人與兒童，建議成人按壓深度為五公分、兒童不超過六公分，未受過專業訓練的民眾，常常會搞不清楚狀況，深度的限制也讓民眾「不敢用力壓」，失去搶救的效力，此次統一對象建議按壓深度至少要五公分，新版最快近期送至衛福部，並於明年上路。

第四屆「全民CPR：急救賦能委員會」成立大會暨2026年第一次會議今舉行，針對台灣民眾版心肺復甦術參考指引修正進行討論，過去版本針對成人、兒童及嬰兒施救方式略有差別，其中胸部按壓成人過去是五至六公分、兒童則是約五公分不超過六公分，而嬰兒則是約四公分。

不過，根據國際研究及民眾實際執行CPR的狀況調查，100名近期未受過急救訓練民眾，經過CPR指導後縱使給予5公分深度視覺指導，民眾多數仍無法按壓5公分深度。

台中市消防局醫療指導醫師陳治圩說，民眾在面對施救過程中，若過多文字限制，反而會擔心操作錯誤會造成患者傷害，過多顧慮影響執行CPR，因此在教學上，都是直接告訴民眾「用力壓」就對了，讓民眾好理解也更直覺。

會中決定台灣的指引成人及兒童文字皆改採「至少五公分」，急救賦能委員會主委馬惠明說，考量台灣普遍壓不到五公分，若又保留五至六公分，恐會讓民眾有所限制，更不敢壓，因此以至少五公分送衛福部討論。

馬惠明說，本次修正目的是為了讓民眾更了解在施救的流程，因此希望以簡化的方式來讓民眾理解，除了按壓深度是急救關鍵外，今也針對國外建議的兒童跟成人區分，不用八歲當作年齡的分割線，改採是否進入青春期的性徵來判斷，不過現場委員認為性徵更難判斷且AED貼片也是以現行八歲來做區分，因此保留不過增加註解，若體型較大兒童，可以採雙手按壓急救，重點仍是「深度要夠」。

衛福部醫事司專委郭威中說，委員會討論的內容，後續送交衛福部做諮議會審查，預計最快明年能審查完並公告實施。

衛福部

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