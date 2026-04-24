台鐵砸99億元！提升軌道結構安全 估改善旅客延誤30%

行政院核定99億元的軌道結構安全提升計畫，台鐵今天說，將加強鐵路結構強度及機械化軌道養護，將採購68台維修工程車，估117年底前完成，可省396名人力，改善旅客延誤30%。

台鐵公司「軌道結構安全提升計畫」，獲行政院核定，經費新台幣約99億元。台鐵工務處副處長朱我帆今天出席記者會時表示，將加強鐵路整體結構強度及實施機械化軌道養護作業，並更新養路機械與汰換老舊機具。

其中，更新養路機械總經費40.45億元，採購共68輛維修工程車，其餘經費則包括鋼軌跟道碴材料以及更換工資等。

朱我帆指出，台鐵營運路線遍及全國，列車班次日漸密集及提速運轉的趨勢下，雖已持續推動軌道PC軌枕化與重軌化，但現行路線仍有大量木枕型道岔持續使用，造成維修困難，部分偏遠路段也提高維修作業及成本的負擔。

考量現有養路機械多數已使用逾20年，設備老舊、故障率偏高，朱我帆表示，為符合全面機械化作業的需求，亟需增加各項車輛數量，共採購68輛維修工程車。

在大型、中型砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車部分，朱我帆表示，分7批交車，購案進度加速預定在115年提前完成。

其他還有鐵路工程維修車20輛，分二批交車，預定在117年完成；軌框搬運機7套，分二批交車，已於114年全數交車。

透過這項計畫，朱我帆表示，預計每年可節省維修人力396人，乘客延誤時間改善30%，而新購的養護機械將平均分配至各工務段統籌，為路線養護爭取最佳效率。

朱我帆指出，透過汰換逾齡老舊機具，不僅可降低故障率、提升軌道維修效率，還能改善軌道品質以確保行車安全，同時降低養路機械作業時的廢氣與噪音值，未來將持續推動道班作業轉型，增加中大型砸道車及工程維修車數量，逐步取代人工養路工作，以全面機械化軌道維修為目標，強化路線穩定性，提供旅客更安全、舒適的乘車環境。