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明中南部防雷雨！把握周末各地轉晴回溫 下周再迎一波鋒面通過

中央社／ 台北24日電
氣象署今天表示，明天鋒面減弱，但受華南雲雨區影響，各地仍有局部短暫陣雨，中南部較明顯，慎防雷雨。 圖／聯合報系資料照
氣象署今天表示，明天鋒面減弱，但受華南雲雨區影響，各地仍有局部短暫陣雨，中南部較明顯，慎防雷雨。 圖／聯合報系資料照

氣象署今天表示，明天鋒面減弱，但受華南雲雨區影響，各地仍有局部短暫陣雨，中南部較明顯，慎防雷雨；26日及27日各地轉晴到多雲、氣溫回升，預計29日、30日另一波鋒面通過。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天鋒面減弱並遠離，但受到華南雲雨區影響，水氣偏多，各地仍有局部短暫陣雨，特別是中南部地區，降雨較明顯，可能有短暫陣雨，甚至是雷雨，預計明晚之後，降雨將明顯趨緩。

黃恩鴻表示，26日、27日環境轉偏東風，各地轉為晴到多雲，僅東半部和恆春半島有零星降雨，28日環境轉吹偏南風，水氣稍微增多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大致是多雲，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻指出，29日、30日另一波鋒面通過，隨後東北季風增強，29日各地可能會有零星短暫陣雨，特別在中部以北地區，有局部短暫陣雨或雷雨。他提到，30日中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，而南部為零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，5月1日東北季風減弱，天氣轉為多雲到晴，僅剩東半部和恆春半島有零星短暫陣雨。

氣溫部分，黃恩鴻指出，明天仍偏涼，北部、宜蘭及花蓮高溫約攝氏22至24度，低溫19至20度；其他地區高溫26至28度，低溫21至23度。

黃恩鴻表示，26日、27日各地明顯回溫，高溫約28至31度，低溫21至23度，而29日、30日因下一波鋒面降雨，溫度下降，北部、宜蘭及花蓮高溫25至26度，其他地區27至30度，各地低溫略降約1度。

高溫 低溫 交通部 雷雨 氣象署

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