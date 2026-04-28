中化人的「寵愛之旅」，用嚴謹的標準照顧你心愛的毛孩

近年寵物市場持續朝高端與精緻化發展，飼主對於健康、機能與產品品質的要求日益提升，中化裕民憑藉深厚的保健專業切入市場，建立鮮明的差異化優勢，正式宣告進軍寵物市場，一次推出三大品牌：「毛毛好室」、「韓國鍾根堂LABiVET」與「日本大王」，全面布局寵物健康和生活領域，致力打造完整的品牌生態系，為飼主帶來更專業、安心且具國際視野的全新選擇。

中化裕民總經理林旭輝表示，中化擁有70年以上的保健實力，從研發生產到市場端完整串連，打造一站式的健康平台。 圖／王世邦 攝影

用嚴謹的標準，照顧心愛的毛孩

中化裕民總經理林旭輝表示，中化擁有70年以上的保健實力，從研發生產到市場端完整串連，打造一站式的健康平台。近年台灣寵物市場快速成長，犬貓數量已接近280萬隻(2026年4月20日農業部更新，犬貓數量已達320萬隻)，且持續增加，飼養戶數也已超過28%，顯示寵物已成為家庭中的重要成員 。當毛小孩被視為家人時，中化裕民希望能將人用保健的嚴謹標準延伸到寵物領域，因此集結台灣、韓國、日本三大品牌，希望能為寵物家人提供「一口到一生」的全方位照顧。

以「家人思維」出發，佈局完整照護方案

「真正為毛孩和飼主著想的產品，應該從『家人照護』的角度出發。」中化裕民產品群經理王怡潔指出，中化裕民在產品開發時，首先思考是否能兼顧毛孩的實際需求與使用便利性，讓毛孩更願意食用，並幫助毛孩維持良好的活動力與生活品質，飼主在照護上也能更安心、省心。

她進一步說明，中化裕民在產品策略上並非以價格作為唯一考量，而是從毛孩一生不同階段的需求出發，逐步邁向更精細的全方位健康管理。品牌以「實效功能、生活場景、健康階段」三大層面，布局完整的寵物產品線，期望在不同情境與生命週期中，都能提供適切且有效的照護方案。

中化裕民從「家人照護」的角度出發，為毛孩一生提供全方位健康管理方案。 圖／王世邦 攝影

台韓日實力集結，寵物保健、居家清潔全面升級

以新品牌「毛毛好室」為例，主打台灣製造，聚焦日常健康保養需求，推出包含雙效益生菌、機能型凍乾等多元品項，為毛孩打造日常營養與機能兼具的健康方案。其中，雙效益生菌選用台灣複方益生菌，免疫款搭配澳洲原料褐藻醣膠與韓國黑酵母發酵粉等多重機能成分，並特別添加台灣土雞肉粉提升適口性，期望讓毛孩更願意吃，將有益成分自然帶入體內，達到長期穩定的保健效果。

「毛毛好室」雙效益生菌、機能型凍乾，兼具營養、機能與適口性。 圖／王世邦 攝影

除營養補充產品外，「毛毛好室」亦推出多款居家清潔產品，包括：寵物抗菌臭味分解噴霧、寵物滲透抗菌地板清潔劑等，透過二重專利臭味分解技術，搭配符合IFRA規範寵物友善香氛，不僅能有效清潔居家空間，更打造安全無毒友善的生活環境，讓毛孩與飼主在日常每一個細節中，都能享有更安心、完善的照護。

「毛毛好室」居家清潔產品不需二次擦拭，能有效去除異味、抑菌且安全無毒。 圖／王世邦 攝影

韓國「鍾根堂」、「日本大王」齊助陣

因應寵物市場邁向精緻化，中化裕民同步導入韓國「LABiVET」益生菌，源自韓國知名企業「鍾根堂」，以益生菌研發見長，產品採原裝進口，搭載專利菌株，經臨床試驗驗證，能協助毛孩維持腸道健康，並針對皮膚、關節、口腔、泌尿與心臟等多項需求，給予專業呵護。搭配可愛吸睛的包裝設計，讓萌寵和飼主都有健康好心情。

此外，中化裕民也引進全新寵物紙尿布品牌「日本大王」，該品牌攜手北里大學獸醫學系共同研發，除了將多年寶寶尿布製造技術延伸至寵物領域，更融合動物行為學觀點，依據毛孩習性與感官，設計出高彈力紙尿褲，讓寵物在穿著時更加舒適穩固、不易位移，即使長時間使用也無負擔。「日本大王」首波上市商品包含寵物尿布與特色貓砂，優先在台灣市場推出，期望透過更貼近需求的設計，讓人寵一起的生活更加輕鬆自在。

中化裕民引進韓國益生菌專家「韓國鍾根堂LABiVET」、「日本大王」旗下寵物紙尿布品牌。 圖／王世邦 攝影

「從一口，到一生」建立毛孩照護新典範

「我們相信，家人要用的東西，絕對不能有所妥協。」林旭輝總經理強調，中化裕民推出的不只是單一產品，而是提供全方位健康照護方案，將人用健康管理的嚴謹標準，引入寵物照護領域。

因此，在產品開發與管理上，中化裕民特別重視安全性與品質控管，建立系統化的品質把關機制，同時將長期健康與陪伴的價值納入產品思維之中。品牌期望自身不僅是產品的「提供者」，更是毛孩健康照護的「支持者」，陪伴每一個毛孩家庭走過不同生命階段，真正落實「從一口，到一生」的用心守護。

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