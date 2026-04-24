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發芽馬鈴薯入台引食安恐慌 陳駿季：不會對國人健康造成影響

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院院會下午進行經濟組總質詢，農業部長陳駿季（圖）備詢。記者許正宏／攝影
立法院院會下午進行經濟組總質詢，農業部長陳駿季（圖）備詢。記者許正宏／攝影

我國放寬發芽馬鈴薯進口規定，國民黨立委翁曉玲今在立法院質詢修改標準前，是否有公告？未來若立法院認為檢疫標準低而修法，農業部是否照辦？農業部長陳駿季說，修改檢疫標準的預告期最長是60天，最短可以到7天，所有發芽不會對國人食安造成影響，對於檢疫跟檢驗沒有任何改變，但對於是否照辦則未鬆口。

翁曉玲今在立法院質詢，關切發芽馬鈴薯事件，詢問修改發芽馬鈴薯檢疫標準一事，是否有公告社會大眾，讓產業知道此事？陳駿季說，在任何的法規的公告一定有預告，再經過公告的程序，預告期可能要查一下。

翁曉玲表示，首次說要修改檢疫標準的時間說預告時間是60天，但公告剛出去沒幾天，立刻撤回並改為14天。陳駿季表示，整個預告最長是60天，最短可以到7天，所有發芽不會對國人食安造成影響，我方對於檢疫跟檢驗沒有任何改變。

翁曉玲問，若未來立法院認為現在檢疫標準太低而要修法，農業部會照辦嗎？陳駿季說，芽體的檢查，全世界只有台灣在做這件事情，其他的國家都沒有針對芽體檢查，檢疫一定是雙邊在做裁判，一定要符合國際規範。

翁曉玲說，未來還會有其他的未爆彈，依據台美ART農業專章指出，台灣未來對美國是要移除所有會破壞互惠的不合理食安檢驗與動物物檢疫障礙。只要是美國人不滿意的動植物防疫檢疫管制措施，台灣就要修正。

陳駿季回嗆翁曉玲，「委員對這個條文的解讀是錯誤的，我覺得你這樣解讀是錯誤的。」

立法院 國民黨 陳駿季

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