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華信ATR新機再抵台 5月4日起高雄-馬祖增為每周2班
華信航空第13架編號B-16868 ATR新機，於今（24）日下午4點半抵達台北松山機場。華信航空總經理莊明哲親自率領接機小組，赴法國ATR原廠接機。莊明哲表示，此次在ATR原廠迎接第13架新機加入華信機隊，不僅是機隊的新成員報到，更象徵華信航空ATR2.0機隊正式成軍。
華信航空董事長陳大鈞表示，華信航空深耕國內離島航線，目前ATR機隊主要服務金門、澎湖、馬祖離島及本島航線，營運8個航點、11條航線。隨著第13架新機生力軍加入，華信航空營運規模與機隊運能同步提升，自5月4日起，高雄-馬祖航線將增為每周2班，每周一、五飛航。未來將視旅運需求，增加國內離島航班，提供旅客更密集、便捷的空中服務。
ATR2.0新機採用升級型發動機，可節省至少3%燃油消耗並降低碳排放，客艙配備全新設計的空調系統及高效率空氣過濾設備。莊明哲說，新機自法國返台航程，因受中東局勢影響，採取繞道飛行，航程由原定5天延長至8天，沿途飛越法國、希臘、埃及、沙烏地阿拉伯、肯亞、馬達加斯加、馬爾地夫、泰國及越南，橫跨歐、非、亞三大洲。
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