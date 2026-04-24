華信ATR新機再抵台 5月4日起高雄-馬祖增為每周2班

每週自煮一頓飯，不只顧三餐，也可能是照顧大腦。日本一項追蹤1萬名65歲以上長者、為期6年的研究發現，每週自煮一餐，失智風險可降兩至三成；值得關注的是，原本不擅烹飪的新手，降幅更達六至七成。醫師分析，下廚同時訓練規劃、記憶、執行、感官統合與精細動作，可視為「健腦」訓練，但並非預防失智的萬靈丹。 一項由日本東京醫科齒科大學與千葉大學團隊主導、發表於國際公共衛生期刊《Journal of Epidemiology & Community Health》的研究指出，每週自己下廚一次，就可能為大腦帶來實質保護。研究分析約1萬名65歲以上長者、追蹤長達6年後發現，每週至少自煮一頓飯，男性失智風險降低23%、女性降低27%；尤其原本不擅烹飪的人，降幅更為顯著，最高可達67%。 針對此份研究解讀，神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予指出，它有兩個值得注意的亮點：第一，研究對象是亞洲的日本長者，與台灣民眾背景較相近；第二，樣本規模超過1萬名65歲以上長者，追蹤長達6年，在研究設計上並不容易。 鄭淳予表示，這項研究納入

2026-04-24 15:06