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計程車靠行牌照費亂象 交部修法最重罰9萬、廢照

中央社／ 台北24日電
計程車行不當收取靠行牌照費，傳出最高收35萬元，有司機反映，被要求向指定對象購車、車貸、保險。 示意圖／AI生成
計程車行不當收取靠行牌照費，傳出最高收35萬元，有司機反映，被要求向指定對象購車、車貸、保險。 示意圖／AI生成

計程車行不當收取靠行牌照費，傳出最高收35萬元，有司機反映，被要求向指定對象購車、車貸、保險。交通部今天表示，將修法禁止不當收費，違者最高罰9萬元，可廢止車行營業執照。

全台台灣計程車牌照量約10萬張，已掛牌約9.3萬輛，空車額約6000張，交通部接獲陳情，計程車行不當收取靠行牌照費，以台中最嚴重，最高達35萬元。交通部今天開會討論汽車運輸業管理規則第91-1條，及汽車運輸業審核細則第6條修正草案，並邀請各主管機關、計程車代表參與。

全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟告訴媒體表示，台南與高雄相關單位過去兩年消極因應相關問題，導致亂象持續擴大，不少司機已經快無法生存，且目前新進司機往往需準備10萬至20萬元，才能進入這個行業。

來自台南的司機郭國豐指出，部分車行要求司機必須透過指定管道購車、貸款及保險形成「一條龍」，他舉例，一輛市價約76萬元的油電車，透過車行購買與貸款後，除了頭期款支付6至8萬，每月還需繳2.5萬、共60期，總支出高達150萬元以上，等於車行從中獲利數十萬元。

郭國豐呼籲，修法應明確保障司機選擇權，不得強制司機要求向車行買車，並應對違規車行祭出撤照等嚴格處分。

司機吳華星指出，車行因掌握牌照資源，司機若想營運載客，大多需依附其下，因而產生被剝削的空間，若能開放司機直接向政府申請牌照，並繼續開放合作社制度，便能減少這類問題。

根據汽車運輸業管理規則修正草案規劃，將明訂車行不得要求駕駛人向特定對象購置營業車輛、辦理車輛貸款或購買特定保險；不得要求駕駛人參與特定計程車客運服務業；也不得向駕駛人收取未經公路主管機關核准、契約未約定或其他不當費用。

交通部透過文字說明表示，這次次討論修法有3大重點，首先針對駕駛人團體反映車行不當收費，或要求向指定對象購車、車貸、保險、參與指定車隊等限制駕駛自由選擇權等不合理行為，將明令禁止。

其次，針對車行收取靠行費，交通部指出，須經地方公路主管機關核定後登載於機關網頁，車行也需保留收費單據供主管機關查核，以強化收費透明機制與管理，保障駕駛權益。

第三，車行空車額保留展期，交通部表示，須有地方公路主管機關成立審議委員會機制審查。

交通部指出，未來車行若有違反汽車運輸業管理規則，得依公路法第77條1項，處9000至9萬元罰鍰，並得視情節停止部分營業，最重可廢止其營業執照。

交通部表示，後續將會併同通用計程車規劃，持續檢討牌照發放機制。

計程車 交通部 台中

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