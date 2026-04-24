快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

聽新聞
0:00 / 0:00

台中國際旅展登場340攤 估湧30萬人潮業績上看10億

中央社／ 台中24日電

2026 ATTA台中國際旅展今天起在台中國際會展中心登場，主辦單位表示，今年首度到會展中心舉辦，現場集結340攤，預估可帶來30萬參觀人潮，業績上看新台幣10億元。

台中國際旅展首度移師台中國際會展中心，24日至27日登場，主辦單位台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐說明，現場從華航、華信、星宇及各大旅遊品牌齊聚一堂，展現對中部市場的重視與支持；今年集結約340攤位，預估吸引30萬人潮，業績上看10億元。

出席今天開幕儀式的立法院副院長江啟臣表示，中部7縣市從台中進來最方便，所以才要力推「中進中出」目標，讓7縣市共享旅遊及觀光資源，也可減輕桃園及台北壓力，扮演紓壓功能。

江啟臣指出，今年旅展在會展中心舉辦，相信會比去年更成功、業績更好，而且最近會展中心展館搶破頭，全年檔期滿滿，不只商業、產業方面，觀光、旅遊、餐飲、消費及中部7縣市都能透過會展中心整合，讓台中進入會展經濟大爆發時代，帶動交通、觀光旅遊及餐飲。

交通部觀光署參山國家風景區管理處以「趣遊參山」為主軸參展，將「山景、茶旅、溫泉、農遊」4大主題一次打包進展場，規劃多項亮點活動，包括快問快答、1元競標及行程推薦等，並結合低碳旅遊概念，鼓勵民眾以永續方式深入中台灣。

台中市多家星級飯店如台中長榮桂冠酒店、台中金典酒店、裕元花園酒店、台中林酒店、星享道酒店等，都在旅展中祭出餐券及住宿券優惠方案；雄獅、可樂、五福、燦星、旅天下、華府等知名品牌旅行社也推出國內外超值旅遊行程，歡迎民眾進場參觀及體驗。

觀光 星宇 台中

相關新聞

女警產後失血亡！統計曝這原因常釀禍 台大醫嘆：說出現就出現

曾獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」的兩線二星警官陳芊雯，在婦產科診所接生時失血過多，送醫學中心急救仍不治。衛福部統計，113年孕婦死亡申請救濟事件共14件，以羊水栓塞為主因，檢警已朝此方向偵辦，將解剖相驗。台大醫院婦產醫學部產科主任施景中說，羊水栓塞無危險因子，「說出現就出現」，有時只是導致孕婦低血氧，嚴重時則會導致嚴重血栓，釀成死亡憾事。

遊戲裝備成誘餌？家扶調查揭逾15%兒少願交換私密照

家扶基金會「428兒童保護日」即將到來。家扶今發布「兒少數位安全調查」指出，玩線上遊戲時，31.35%兒少若遇到免費限量裝備邀約，會願意加對方LINE，29.23%會與對方私聊，若對方以交換條件誘使兒少傳私密照，更有15.91%的兒少表示可能會傳送自己的私密照片。

香蕉便宜和貴差在哪？蔬果專家揭風味：喜歡清爽的可省點錢

在超市選購香蕉時，從便宜的平價款到價格翻倍的高級款，價差相當懸殊。究竟這些香蕉差在哪裡？日本營養師Yui在Yahoo JP的專欄中指出，決定香蕉價格與口感的最主要關鍵，其實在於種植的「海拔高度」。

煮飯防失智？日本萬人研究揭「每週煮一次降2成風險」：料理菜鳥降7成

每週自煮一頓飯，不只顧三餐，也可能是照顧大腦。日本一項追蹤1萬名65歲以上長者、為期6年的研究發現，每週自煮一餐，失智風險可降兩至三成；值得關注的是，原本不擅烹飪的新手，降幅更達六至七成。醫師分析，下廚同時訓練規劃、記憶、執行、感官統合與精細動作，可視為「健腦」訓練，但並非預防失智的萬靈丹。 一項由日本東京醫科齒科大學與千葉大學團隊主導、發表於國際公共衛生期刊《Journal of Epidemiology & Community Health》的研究指出，每週自己下廚一次，就可能為大腦帶來實質保護。研究分析約1萬名65歲以上長者、追蹤長達6年後發現，每週至少自煮一頓飯，男性失智風險降低23%、女性降低27%；尤其原本不擅烹飪的人，降幅更為顯著，最高可達67%。 針對此份研究解讀，神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予指出，它有兩個值得注意的亮點：第一，研究對象是亞洲的日本長者，與台灣民眾背景較相近；第二，樣本規模超過1萬名65歲以上長者，追蹤長達6年，在研究設計上並不容易。 鄭淳予表示，這項研究納入

大雷雨狂炸高雄市！3地區最受影響 慎防強風和閃電落雷

中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續至上午8時5分，有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，慎防低能見度、雷擊。影響地區：高雄市路竹區、永安區、彌陀區。

蘋果iPhone 18 Pro、摺疊機iPhone Fold實機照曝光！尺寸比一比、看片更有沉浸感

蘋果（Apple）今年2026年9月將推出全新iPhone 18系列，包含iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及iPhone Air 2，另外還有備受期待的首款摺疊手機iPhone Fold（又稱iPhone Ultra），日前還有爆料大神直接秀出iPhone 18 Pro和iPhone Fold實機模型機比對iPad mini的大小，並讚賞iPhone Fold使用上會有更深的沉浸感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。