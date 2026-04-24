台中國際旅展登場340攤 估湧30萬人潮業績上看10億

2026 ATTA台中國際旅展今天起在台中國際會展中心登場，主辦單位表示，今年首度到會展中心舉辦，現場集結340攤，預估可帶來30萬參觀人潮，業績上看新台幣10億元。

台中國際旅展首度移師台中國際會展中心，24日至27日登場，主辦單位台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐說明，現場從華航、華信、星宇及各大旅遊品牌齊聚一堂，展現對中部市場的重視與支持；今年集結約340攤位，預估吸引30萬人潮，業績上看10億元。

出席今天開幕儀式的立法院副院長江啟臣表示，中部7縣市從台中進來最方便，所以才要力推「中進中出」目標，讓7縣市共享旅遊及觀光資源，也可減輕桃園及台北壓力，扮演紓壓功能。

江啟臣指出，今年旅展在會展中心舉辦，相信會比去年更成功、業績更好，而且最近會展中心展館搶破頭，全年檔期滿滿，不只商業、產業方面，觀光、旅遊、餐飲、消費及中部7縣市都能透過會展中心整合，讓台中進入會展經濟大爆發時代，帶動交通、觀光旅遊及餐飲。

交通部觀光署參山國家風景區管理處以「趣遊參山」為主軸參展，將「山景、茶旅、溫泉、農遊」4大主題一次打包進展場，規劃多項亮點活動，包括快問快答、1元競標及行程推薦等，並結合低碳旅遊概念，鼓勵民眾以永續方式深入中台灣。

台中市多家星級飯店如台中長榮桂冠酒店、台中金典酒店、裕元花園酒店、台中林酒店、星享道酒店等，都在旅展中祭出餐券及住宿券優惠方案；雄獅、可樂、五福、燦星、旅天下、華府等知名品牌旅行社也推出國內外超值旅遊行程，歡迎民眾進場參觀及體驗。