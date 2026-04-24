遊戲裝備成誘餌？家扶調查揭逾15%兒少願交換私密照

家扶基金會「428兒童保護日」即將到來。家扶今發布「兒少數位安全調查」指出，玩線上遊戲時，31.35%兒少若遇到免費限量裝備邀約，會願意加對方LINE，29.23%會與對方私聊，若對方以交換條件誘使兒少傳私密照，更有15.91%的兒少表示可能會傳送自己的私密照片。

據衛福部統計，近5年兒少性剝削案件運用網路犯罪占比約7成，兒少性剝削通報被害人由2020年的1691人，成長至2024年3582人，5年成長率高達111.83%，社群網站與通訊軟體已成為兒少遭遇性剝削的主要媒介工具。

家扶針對9歲至未滿18歲兒少進行調查，回收有效問卷5275份。調查發現，兒少生活與網路密切，有74.48%兒少使用社群媒體，使用的兒少，高達97.40%會在社群媒體加好友，逾3成兒少會加「網路上認識的人」，甚至4.63%會加「不認識的人」為好友。

為了解兒少面對風險時的實際反應，家扶調查也設計網路「陷阱」題組。在線上遊戲情境，面對「免費限量裝備」誘餌，31.35%兒少會選擇加對方的 LINE、29.23%會與對方私聊。家扶指出，輕易加網友私聊，可能成為不法人士進行誘騙與網路誘拐的開端。對方以交換條件誘使兒少傳私密照，有15.91%的兒少表示可能會傳送自己的私密照片，顯示兒少對數位風險辨識、身體界線意識有待加強。

調查也發現，33.33%的兒少曾被人索取個人資料，其中15.24%的兒少是被網友索取個資，更有24.43%的兒少被索取「自己的照片」，暴露個資照片存在風險。

兒少網安專家劉昱均分析，數位性剝削已經從單純的「偷拍、外流」，進化為越來越複雜、隱晦、控制力越強的「數位勒索」。犯罪者利用交友、網戀、遊戲互動或打工，先建立信任關係，進一步誘騙裸聊、側錄，讓孩子在恐懼中不敢求援，最常聽到孩子說的兩句話是「我沒想到會這樣」、「還能阻止影像散布出去嗎？她提醒孩子或家長，若真的遇到被脅迫，務必冷靜、保存證據，並且對外求助。

親子專家趙逸帆說，過去家長若帶孩子去公園，通常會查看周遭環境，現在若孩子拿起手機玩，家長也應該巡視網路，建議家長從四面向與孩子建立數位身體界線，包括討論隱私資訊與公開範圍、了解與選擇合適平台、培養好友審核與拒絕陌生邀請能力，並建立求助管道與信任關係；若遇影像外流或威脅，應教導孩子保留證據、不回覆對方，並立即向信任的大人求助。

家扶基金會執行長周大堯說，今年428兒保日，家扶串聯全台超過30場活動，並推出「428全民兒保特攻隊－數位森林大冒險」互動遊戲，邀請親子共同參與，提升數位安全防護力。