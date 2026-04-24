慶恆春建城150周年！「春城小唱」專輯發行 跨界翻玩「台灣爵士樂」

當恆春民謠遇上當代音樂，能夠激盪出什麼火花？2025年適逢恆春建城150週年，這座充滿歷史底蘊的古城正以音樂展現跨越世紀的生命力。屏東縣政府日前特別出品紀念專輯「春城小唱」，由金曲製作人李欣芸操刀，邀請陳明章、桑布伊、曹雅雯、戴曉君、楊肅浩等金曲等級音樂人，與恆春、滿州的民謠傳藝師、藝生共同合作，將傳承百年的古調進行跨世代的華麗轉身，作為獻給恆春古城最動人的生日禮讚。

屏東縣政府表示，恆春民謠是南台灣最珍貴的文化資產，在建城150周年之際發行此專輯，不僅是為了記錄歷史，更是為了讓文化「活」在當代。製作人李欣芸形容恆春民謠猶如「台灣的爵士樂」，在固定的曲調框架中，歌者能隨當下的心境即興發揮。為了尋找最精華的旋律，製作團隊宛如偵探般從20多個版本中挑選瑰寶，並特別南下恆春實地錄音，捕捉傳藝師們對山海土地最純粹的吟唱。

專輯曲目巧妙地將傳統與現代進行「時空對照」，帶領聽眾踏上一場音樂的半島旅行。樂章由傳藝師陳慶松與桑布伊分別詮釋的「思想起」揭開序幕，在艱辛的墾荒記憶中賦予當代新面貌；緊接著，14歲少年潘宥任清亮的「楓港小調」與陳明章充滿世界音樂節奏的改編版形成鮮明對比，展現出跨越年齡的灑脫與歡樂。在感懷親恩的情感上，張碧英老師與黃却銀老師分別吟唱的「五孔小調」與「平埔調」，則在楊肅浩的電子元素與曹雅雯的電音月琴碰撞下，產生了驚艷的藝術火花。此外，吳登榮老師在「四季春」中唱出的日常閒適，由樂團浮可泰轉化為輕快的南國陽光；而最具情感張力的「牛母伴」，則在張錦桂與謝徐鳳玉的無伴奏對唱，以及戴曉君與弦樂交織的深情低語中，完美體現了文化傳承的感動。

製作人李欣芸感性分享，這次製作過程是一次震撼心靈的冒險。在錄音現場，當聽到傳藝師們將生活紀錄轉化為歌頌土地的旋律時，團隊成員多次感動落淚。特別是桑布伊與戴曉君等原住民歌手，與恆春傳藝師們情同家人，錄音室中的合唱與擁抱，正是「世代交流」最美的畫面。

「春城小唱」不僅是一張音樂專輯，更是恆春建城150周年的一份重要紀錄。屏東縣政府期待透過這份結合傳統底蘊與現代美學的作品，讓更多人愛上民謠，讓這份來自南國的優美旋律，繼續流傳下一個一百五十年。

戴曉君也加入「春城小唱」的演唱。。圖／屏東縣政府提供

滿州民謠傳藝師張碧英成就「春城小唱」專輯。圖／屏東縣政府提供

「春城小唱」專輯由李欣芸擔任製作人。圖／屏東縣政府提供

藝生潘宥任成就「春城小唱」專輯。圖／屏東縣政府提供

恆春民謠傳藝師吳登榮及黃却銀，共同成就「春城小唱」專輯。圖／屏東縣政府提供