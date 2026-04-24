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蓬萊米命名百年共育成235品種 農業部：未來追求環保與永續

中央社／ 台北24日電
農業部24日舉行「蓬萊米百週年台日國際農業技術交流合作」研討會，次長胡忠一（前右4）表示，現在面對氣候變遷，今後的育種方向是如何讓稻米適應環境挑戰，如何透過智慧灌溉更節水，種出更美味並對環保與永續有貢獻的品種。 中央社
農業部24日舉行「蓬萊米百週年台日國際農業技術交流合作」研討會，次長胡忠一（前右4）表示，現在面對氣候變遷，今後的育種方向是如何讓稻米適應環境挑戰，如何透過智慧灌溉更節水，種出更美味並對環保與永續有貢獻的品種。 中央社

蓬萊米是在1926年4月24日被命名，今天剛好100年。農業部統計，至今育成的蓬萊米共有235個品種，農業部說，早年品種是吃得飽，後來是吃得好，未來還更追求環保與永續。

農業部今天舉行「蓬萊米百週年台日國際農業技術交流合作」研討會，台日學者專家感念百年前先人的努力，也盼未來的稻米育種，在面對氣候變遷問題上，交流技術與經驗。

農業部次長胡忠一說，早年台灣都是食用秈稻（在來米），日本人來台灣後引進種植日本人習慣的稉稻，原本面臨高溫與病蟲害困境，經過改良在1920年試種成功，種植面積逐步增加，總督府為了與在來米做區隔，1926年將成功種植的稉稻命名為蓬萊米。

胡忠一說，100年來，蓬萊米改變了台灣飲食習慣，陸續研發出不同品種，早期是要吃得飽，經濟起飛後更要吃得好，現在面對氣候變遷，今後的育種方向是如何讓稻米適應環境挑戰，如何透過智慧灌溉更節水，種出更美味並對環保與永續有貢獻的品種，希望台日能彼此交流技術與經驗。

農業部統計，從蓬萊米被命名至今，總共育成235個水稻品種。

農業部高雄區農業改良場副場長吳志文介紹百年來各蓬萊米品種不同時代的需求，1970年以前，台灣經濟起飛初期，國人對米食的要求在於吃得飽，這時期的育種目標著重產量提升，例如1965年命名推廣的「台南5號」。

1970年後，國人隨著生活水平提高，對米食要求已不再僅於吃得飽，更要吃得好，米質改良是最重要的育種目標，育成的品種品質都有一定水準，例如1993年命名的「台稉9號」為代表性品種之一。

2006年以後，健康的訴求是非常重要的一環，吃得健康已成為消費者基本且最重要的要求，優質安全被水稻育種者視為品種選育的重點項目。近年來還有多元化利用品種的育成，例如高雄147號（香米）等特色米品種、釀酒用台南21號、燉飯用花蓮26號、低蛋白品種等。

吳志文說，日治時期由於各農業場所積極從事種稻品種改良，奠定了台灣在戰後水稻品種改良工作上的堅厚基礎。台灣於2002年1月1日加入世界貿易組織WTO，水稻產業也挺過國際競爭壓力。蓬萊米走過百年後，如何利用蓬勃發展的各種育種技術與方法，應用於多樣化、專用化與特色化品種的育成，是當今水稻育種工作者承先啟後、責無旁貸的責任與使命。

胡忠一 氣候變遷 農業部

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