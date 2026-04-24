戰爭動盪入舞 蔡博丞新作「網」編織世界縮影

享譽歐洲的丞舞製作（B.DANCE）成軍10年後返鄉，藝術總監蔡博丞以年度力作「網」首度站上國家戲劇院舞台，直視戰爭與災難，反思世界秩序的毀滅與重生。

蔡博丞接受中央社記者專訪表示，世界如1張網，「每一個節點的擺動都會影響千里之外的你我」，沒人可置身事外。台灣長期處於「紅色的」、「無形的」戰爭壓迫中，與世界的連結既緊密又敏感，想透過作品探討在權力與防禦之外，人性如何安身立命。

在歐洲奮鬥10餘年的蔡博丞回憶，俄烏戰爭開打那天，他正在德國舞團排練場準備彩排，「門一推開，整個舞團都陷入靜默與哭泣」，當時烏克蘭舞者臉色發白、不斷哭泣，怎樣都聯繫不上家人，其他舞者則在安慰。蔡博丞敘述時手臂都起雞皮疙瘩，「原來戰爭距離我們如此之近。」

蔡博丞說，世界是看不見的「網」，只要1端線頭鬆動，就讓網開始失衡，「戰火一燒，強權一壓迫，線頭就斷了，原來所謂的世界秩序包括聯合國像是失靈了，各國只能在自己的區塊縫縫補補，築起更高的高牆。」

「網」由「初絲」、「纏結」、「沉網」、「裂縫」及「再織」段落組成，敘事邏輯清晰。一開場的視覺意象擷取自浪漫主義畫家哥雅（Francisco Goya）的戰爭畫作，從文明毀滅、人群戰後流離失所，到最終權力高度集中「造神」意象，展現蔡博丞以舞蹈為媒介，反思戰爭與災難於世人的緊密連結。

蔡博丞表示，排練時他拿1塊布，抓起四角，形成不對稱、不平整畫面，請4名舞者形成1張無形之網，創造網絡破壞時畫面，舞者是芭蕾或現代舞的肢體都不再是隔閡，讓想像力奔馳，展現摺疊、拉伸及在殘敗中重組與擁抱畫面，訴說失衡時人們面對的巨大困境。

蔡博丞選用柏林「鐵克諾（Techno）」作配樂，以冷冽強烈並重複節拍，表達人性在文明枷鎖下壓抑與掙脫，期待200年後的人如果希望知道200年前戰爭與動亂如何影響當時的人們，「這部作品可以成為一個印記。」

蔡博丞作品在歐洲極受青睞，很大部分歸功獨特「方法論」，不拘泥特定身體派別，給舞者「意象」，讓舞者想像力自由迸發，融入舞作脈絡中，傳遞議題。

2025年獲台法文化獎的蔡博丞創作不改初心，「不想只被定義為編舞家，我更想做文化的傳遞與創造者」，藝術不該是自說自話的句點，應是與觀眾與社會間可對話的問號，「我的舞作不只是舞作，更像一本詩集，有文本，讓現代舞更具閱讀性，成為生活的一部分。」

丞舞製作團隊「網」25日及26日在台北國家戲劇院演出。