煮飯防失智？日本萬人研究揭「每週煮一次降2成風險」：料理菜鳥降7成

每週自煮一頓飯，不只顧三餐，也可能是照顧大腦。日本一項追蹤1萬名65歲以上長者、為期6年的研究發現，每週自煮一餐，失智風險可降兩至三成；值得關注的是，原本不擅烹飪的新手，降幅更達六至七成。醫師分析，下廚同時訓練規劃、記憶、執行、感官統合與精細動作，可視為「健腦」訓練，但並非預防失智的萬靈丹。



一項由日本東京醫科齒科大學與千葉大學團隊主導、發表於國際公共衛生期刊《Journal of Epidemiology & Community Health》的研究指出，每週自己下廚一次，就可能為大腦帶來實質保護。研究分析約1萬名65歲以上長者、追蹤長達6年後發現，每週至少自煮一頓飯，男性失智風險降低23%、女性降低27%；尤其原本不擅烹飪的人，降幅更為顯著，最高可達67%。

針對此份研究解讀，神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予指出，它有兩個值得注意的亮點：第一，研究對象是亞洲的日本長者，與台灣民眾背景較相近；第二，樣本規模超過1萬名65歲以上長者，追蹤長達6年，在研究設計上並不容易。

鄭淳予表示，這項研究納入時都是健康狀態、沒有失智的長者，在6年追蹤期間，其中約11%、1000多例進入需要長照的失智狀態，研究者藉此分析哪些因素與日後失智有關。

在自煮行為的分類上，研究將受試者分為「較常煮」與「較不常煮」兩組，分界點為每週至少自己煮一頓飯。結果顯示，每週至少煮一頓飯的人，不分男女，失智風險大約可降低兩至三成。

鄭淳予指出，這篇研究有趣之處在第二層發現：對於原本不太會煮、或烹飪技巧較低的人，下廚的保護效果更強。

研究定義的「低烹飪技能者」，包括削皮、烤魚、煮蛋等基本料理動作都不熟練的人。若類比台灣情境，或許可理解為「連煮一碗泡麵都不太熟悉」的人。這群人若每週至少煮一次，失智風險反而下降更多，可達六至七成。

烹飪是大腦多重訓練：規劃、記憶、執行、感官統合、精細動作

鄭淳予解釋，此事相當有趣，也與腦科學發現十分相符。她說，大腦在學習新事物、接觸不熟悉事物時，受到的刺激最大，這也是談預防失智會不斷鼓勵學習新語言、新樂器或新運動，「重點就是不要停留在熟悉與擅長的事情。」

鄭淳予拆解下廚對大腦的訓練。一是「規劃」，下廚需要安排流程；二是「記憶」，過程中要記住步驟而非完全依賴外部；三是「執行」，要動手完成；四是「感官統合」，烹飪過程需要整合味覺、嗅覺與視覺；五是「精細工作訓練」，用刀、調味涉及手指協調。這些能力調動，都能強化、活化大腦。

反向因果解讀，友善大腦而非萬靈丹

鄭淳予也強調，這項研究目前仍屬觀察研究，只能看出「較常自煮」與「較低失智風險」有關，無法直接證明兩者為因果關係。

她提醒，有一種反向解讀的可能：在研究開始之際，就已經處於失智前期邊緣的長者，因其動機、能力下降，所以更少自己煮飯；換言之，可能不是「不煮飯導致失智」，而是「逐漸走向失智的人比較不想煮飯」。這意味觀察到的關聯，可能有一部分是反向因果。

不過，她也提到，至少在研究納入的起點，這1萬多名長者都已確認為健康狀態，是在相對一致的條件下追蹤，整體研究基礎仍然明確。

鄭淳予說，不必小看生活中看似簡單的小事，無論是煮飯、整理家務，或是和朋友聊天，其實都可視為大腦的「日常健身」；而自煮若能同時幫助減少加工食品攝取，對腸道與大腦健康也都有益處。

她認為，較妥適的解讀是，自己下廚可視為一種對大腦友善、值得鼓勵的生活方式，但終究只是健康生活型態中的一環，不能視為預防失智的萬靈丹。未來仍有待更大規模、設計更周延的研究，進一步釐清其中的因果關係。

有失智徵兆者，以陪同、換工具、安全為先

鄭淳予建議，家中若有健康長者，與其把事情全都替他做好，讓他少了動腦、動手的機會，不如陪伴他嘗試一些原本不熟悉的事。

至於已有失智徵兆或症狀的長者，她則提醒，不宜單獨下廚。她建議家人可先陪同幾次、從旁觀察，確認其持刀等動作是否安全；必要時，也可改用兒童安全切刀，或讓長者負責較安全的工作，如攪拌、洗菜等。陪伴長者一起下廚，本身就是促進家人互動與連結的方式。

（本文出自2026.04.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）