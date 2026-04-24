衛福部允研議「世代戒紙菸」 民團憂：恐促「電子煙世代」

英國國會近期通過「菸草和電子煙法案」，以世代區分，終身禁止2009年以後出生者購買紙菸。衛福部長石崇良昨天允諾研議這項制度在我國適用可能性。對此，拒菸聯盟今天表示，我國應推動「無菸品世代」，青少年終身禁用紙菸，且禁止項目除英國「只禁紙菸」外，應擴及電子煙、加熱菸、尼古丁袋等新興菸品，否則反而會出現「新一代電子煙世代」。

外界認為英國「新世代終身禁令」將讓菸草公司獲利銳減。不過，台灣拒菸聯盟指出「事實恐非如此」，英國政府推動的新世代終身禁菸令，是「終身禁止紙菸、但保留電子煙」，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菲利普莫里斯菸草公司為全球最大紙菸、電子煙、加熱菸等新興菸品製造商，該公司近年捐贈英國政府10億英鎊推動戒煙，倡議「電子煙替代紙菸」。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然說，英國只做半套的青少年終身禁菸令，反而會造成新一代「電子煙世代」，導致青少年陷入新的成癮困境，研究顯示，英國電子煙替代紙菸的戒菸政策，已讓11至17歲青少年嘗試電子煙比率攀升至2023年20.5%，遠高於2020年13.9％，我國唯一選擇是推動真正「無菸品世代」，強調台灣要走自己的路。

國教行動聯盟理事長王瀚陽強調，為防制年輕一代被菸癮綑綁、受電子煙品魅惑行銷，台灣已禁止電子煙，家長團體責無旁貸支持政府，推動「無菸品世代（Tobacco-Free Generation）」，不只紙菸，還要禁止電子煙、加熱菸、尼古丁袋及所有現在與未來可能再出現的新型菸品，才能真正保障下一代免於尼古丁危害。

高雄榮總家醫部主治醫師薛光傑指出，菸草燃燒產生逾7000種化學物質，含250種有害物質與93種致癌物，會引發從頭到腳的病變，電子煙及加熱菸均含有甲醛、乙醛、亞硝胺（TSNA）及羰基化合物等有毒物質，使用電子煙、加熱菸均會造成心血管、呼吸道等等疾病。