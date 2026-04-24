女警產後失血亡！統計曝這原因常釀禍 台大醫嘆：說出現就出現

曾獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」的兩線二星警官陳芊雯，在婦產科診所接生時失血過多，送醫學中心急救仍不治。衛福部統計，113年孕婦死亡申請救濟事件共14件，以羊水栓塞為主因，檢警已朝此方向偵辦，將解剖相驗。台大醫院婦產醫學部產科主任施景中說，羊水栓塞無危險因子，「說出現就出現」，有時只是導致孕婦低血氧，嚴重時則會導致嚴重血栓，釀成死亡憾事。

衛福部統計，113年生產事故救濟共297件，分別為孕產婦死亡14件、孕產婦重大傷害53件、胎兒死亡143件及新生兒死亡55件、新生兒重大傷害32件，經生產事故救濟審議會審定核予救濟者共260件，救濟金合計為新台幣1億6700萬元。分析相關資料，產婦死亡與釀成中度以上身心障礙案件，以「羊水栓塞」為主因。

施景中指出，羊水栓塞相當罕見，據臨床經驗約1至2萬名孕婦才有一人發生，且完全沒有危險因子、說出現就出現，醫師難以防備，羊水栓塞特殊跡象，先是胎兒心跳下降、血氧降低，臨床上通常會緊急為孕婦剖腹，盡快生下嬰兒，若生產後孕婦即出現大出血，就須懷疑是羊水栓塞，若再經心臟超音波檢視，發現右心房、右心室腫大，便可確診為羊水栓塞。

羊水栓塞導致的症狀輕重不等，施景中指出，孕婦輕則在生產過程中出現低血氧，嚴重時則因血栓導致血液無法送至肺動脈，導致心房心室腫大，最終釀成孕婦身亡，死後解剖遺體，才發現是羊水栓塞。不過，根據他鑑定孕婦死亡案件經驗，因病人血栓位置不同，即使死後解剖遺體，欲作「病理診斷」，也不一定能找到血栓。

這起孕婦死亡案件，引發民眾憂慮，部分民眾認為應至大醫院生產比較安全。對此，施景中指出，只要生產就有風險，選擇於大醫院生產，不代表不會發生合併症，盼民眾別對大醫院「期待過高」，大醫院生產好處為血源充足，如發生大出血時可即時馳援，且有多科別醫師，可針對血栓情況及時處理，「但不要期望在大醫院生產，就什麼事都不會出現。」

其他產後出血可能原因，包括前置胎盤、子宮收縮乏力等。施景中指出，產後大出血不限於高齡產婦，成因以催生過久，導致子宮收縮乏力最多，這類孕婦通常會採剖腹生產，卻可能導致下一胎發生前置胎盤；目前已有促進子宮收縮藥物，另有巴克利水球可用於填塞子宮，幫助在產後大出血發生時即時止血。