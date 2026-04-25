想養出Q彈好肌膚？網友熱議八大「膠原蛋白食物」 排行榜揭曉



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「膠原蛋白食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大膠原蛋白食物有哪些。

隨著健康與美容意識持續升溫，許多民眾除了仰賴外用保養品，也會從日常飲食著手補充膠原蛋白，期望由內而外維持肌膚彈性與光澤。本篇整理出網友熱議的八大膠原蛋白食物，一起來看看哪些食材最常被點名！

「豬腳」經典Q彈膠質代表 「鮭魚」兼顧美顏與營養成熱門選擇

▲ 網友熱議 TOP8 膠原蛋白食物 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「膠原蛋白飲食」的相關話題討論，可以發現「豬腳」最常被提及。豬腳富含膠質，經過長時間燉煮後口感Q彈滑嫩，是不少人心中補充膠原蛋白的經典首選。

社群上也常見網友分享各式豬腳食譜，如豬蹄蘿蔔湯、紅燒豬蹄或竹筍鵪鶉蛋燉豬蹄等，但也有內行人提醒「豬腳所含的膠原分子太大，吸收率差」建議可搭配富含維生素C的食材，有助於促進體內膠原蛋白的合成。

排名第二的「鮭魚」則被視為兼顧美顏與營養的優質選擇。有網友特別介紹道「『鮭魚鼻軟骨萃取』是美肌和關節都會用的好東西，原因是裡面的『蛋白聚醣』」，蛋白聚醣是一種存在於人體軟骨和組織中的結構性分子，具有良好的保濕能力，能幫助肌膚抗老並提升關節靈活度。

此外，「魚皮」、「虱目魚」、「花膠」同樣榜上有名，特別是「花膠」作為名貴的中式養生食材，雖然單價較高，但因富含高純度膠原蛋白、鈣、鋅等營養，在產後調理或術後保養族群中擁有極高評價。

至於「豬皮」與「雞腳」皆含有豐富的動物性膠原蛋白，且取得容易、價格親民，經常出現在各種家常料理中。不過，也有營養師指出「『豬皮』雖然是胺基酸總量最多的食物，但其脂肪、熱量高，不適合多食」。

相較之下，有部分觀點認為「最佳的膠原蛋白食物為『干貝』」，主因在於「其營養價值豐富，擁有蛋白質、礦物質、鈣、鐵等多種微量營養素，能夠養顏美容」，也逐漸受到關注。

最後提醒民眾，在補充這些熱門膠原蛋白食物時，仍應以均衡飲食為原則，並搭配充足的維生素C，才能有效提升體內膠原蛋白的合成效率。同時，維持良好的生活作息，才是養出由內而外自然好氣色的關鍵夏天消水腫的熱門選擇。

西瓜富含鉀離子，有助於平衡人體體內的電解質，促進多餘水分排出。此外，也有中醫師指出西瓜「有生津止渴、利尿退黃的作用」，特別適合經常口乾舌燥以及容易中暑的人食用。不過醫師也提醒，由於西瓜性質偏寒，若本身脾胃較虛寒、容易腹瀉，或是正值生理期間的女性，都應適量攝取，以免增加身體負擔。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「膠原蛋白食物」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/06~2026/04/06，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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