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代謝不佳、容易水腫好困擾？網友熱議六大「利尿食物」 助體內循環更順暢

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
代謝不佳、容易水腫好困擾？ 網友熱議六大「利尿食物」助體內循環更順暢
代謝不佳、容易水腫好困擾？ 網友熱議六大「利尿食物」助體內循環更順暢


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「利尿食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大利尿食物有哪些。

現代人外食比例高、飲食偏向高油高鹽，加上久坐少動的生活型態，容易出現代謝變慢與水腫等困擾。而日常中其實也有許多具備利尿效果的食物，有助於促進體內循環、減輕不適。本篇我們整理出網友熱議的六大利尿食物，從隨手可得的飲品到餐桌上常見的食材，帶你一次了解哪些食物能幫助身體排出多餘的水分。

咖啡」提神又利尿最有感 「西瓜」成夏日消水腫熱門選擇

▲ 網友熱議 TOP6 利尿食物 網路聲量排行
▲ 網友熱議 TOP6 利尿食物 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「利尿食物」的相關話題討論，可以發現「咖啡」位居聲量排行第一。咖啡不僅具有提神效果，其中所含的咖啡因更能抑制腎臟對鈉與水分的再吸收，同時刺激膀胱逼尿肌，進而增加尿量與排尿頻率。

有網友分享親身經驗，幽默表示「我喝咖啡清醒不是因為咖啡因提神，是因為『利尿』，一直跑廁所就不會睡覺了」，也有人笑稱「喝完三天不用睡覺，然後一直跑廁所。咖啡超利尿啊∼」，甚至不少網友也指出在連假返鄉、看電影或參加路跑等長時間不便如廁的場合，會避免飲用咖啡，免得頻繁的尿意造成困擾。

排名第二的「西瓜」則因為清爽又消暑，而成為許多民眾夏天消水腫的熱門選擇。西瓜富含鉀離子，有助於平衡人體體內的電解質，促進多餘水分排出。

此外，也有中醫師指出西瓜「有生津止渴、利尿退黃的作用」，特別適合經常口乾舌燥以及容易中暑的人食用。

不過醫師也提醒，由於西瓜性質偏寒，若本身脾胃較虛寒、容易腹瀉，或是正值生理期間的女性，都應適量攝取，以免增加身體負擔。此外，「紅豆」與「檸檬」也是經常被網友提及的利尿食物，例如紅豆水與檸檬水等飲品，因為容易取得而成為許多人的常見選擇。

而「綠茶」除了含有適量咖啡因外，茶葉中的茶鹼與茶多酚，也被認為有助於促進新陳代謝與排水效果。至於「冬瓜」同樣是備受民眾熱議的利尿食材，冬瓜不僅能幫助水分代謝、排鈉消腫，且含有丙醇二酸，能抑制醣類轉化為脂肪，因此擁有「減肥聖品」的稱號。

整體而言，適量攝取上述熱門利尿食物，有助於促進身體排出不必要的水分，改善水腫問題。不過也需留意，這類食物並非食用得愈多愈好，若短時間內大量食用，反而會影響體內水分與電解質的平衡。

建議將這類食物作為日常飲食的一部分，並搭配規律作息與適度活動，才能避免脫水並維持身體機能正常運作。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「利尿食物」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/31~2026/03/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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