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日籍男搭機返日確診麻疹 星宇：機組員暫無症狀
日籍男子搭乘星宇航空返回日本名古屋後確診麻疹，疾管署匡列同班機組員及乘客共54名接觸者。星宇今天說，將配合防疫措施，執勤機組員已接種疫苗，暫無出現症狀，後續將持續自主監控與管理。
一名30多歲日籍男性4月17日搭乘星宇航空航班從台北返回名古屋，衛生福利部疾病管制署接獲星宇航空主動通報日方消息後，隨即展開調查。疾管署目前共匡列54名接觸者，包括15名機組員及前後共5排39名乘客接觸者。
星宇航空透過文字說明，針對此旅客確診麻疹案例，已通報主管機關，後續將配合指示辦理相關防疫措施。
星宇航空表示，該航班執勤機組員皆已接種麻疹疫苗，目前無出現相關症狀，後續將持續自主監控與管理。
疾管署發言人曾淑慧表示，雖然航空公司機組人員都有接種麻疹疫苗，但不保證100%不會感染，因此仍要求機組人員立即自主健康管理18天，配合健康管理監測，迄今機組員皆無疑似症狀，將監測至5月5日。
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