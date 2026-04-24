柯文哲深夜電人？ 新光醫院曝：停留半小時並無施壓 僅「柯式語法」

一名護理師於社群貼文，稱一名家屬為「前市長」員工，晚間10時將前市長「請來電人」，要求說明病情。新光醫院副院長張益誠今說明過程，表示院方樂於與醫界朋友多討論，經瞭解全程並無施壓，一位焦慮的家屬，要請一位熱心的醫師協助減輕焦慮，過程均符合醫院標準作法。

張益誠說明，由於患者術後不適，家屬焦慮表示，自己有位老師也是醫師，希望幫助協助了解病情，這位老師正是被稱為柯P的台北市前市長柯文哲。柯前市長到醫院時間，確實比一般上班時間晚，但進入醫院時間約9時許，醫院尚未實施門禁。柯文哲全程並無施壓，透過「柯式語法」溝通。

張益誠指出，這類情況在臨床並不少見，「總是有人認識醫師朋友，我們也樂於溝通」。院方也期盼透過專業說明，讓病人和家屬更了解病情。

網友質疑，柯文哲非新光醫院醫師，為何可進入護理站？張益誠指出，新光醫院採電子病歷系統，無紙本可供說明，需使用螢幕查看資料，將病人及家屬帶至護理站，打開系統讓病人查看資料，這是常見情形。他是胸腔外科醫師，也常在手術前打開電腦斷層影像，在護理站向病人說明手術流程，「這是醫院內標準做法，也是醫療常態。」

貼文護理師質疑，為何選在「深夜」？張益誠指出，醫師、護理師工作時間長，醫院24小時服務，院方雖希望多數時間於白天上班時間完成，但現代人工作忙碌、有不同需求，有時家屬提出可否在一般下班時間後說明病情，有時醫師也會提出，若家屬來不及趕到醫院，也可約在夜間說明，且醫院中「夜晚本就如同白天，大家都很忙碌」。

張益誠說明當天情況，因這位病患主治醫師仍在手術中，才由值班醫師與家屬說明，盼盡量解決困惑，促進醫病關係。這位病人恢復情形不錯，將於今天下午出院，是「Happy Ending（快樂結局）」，而柯文哲停留院內時間，除病情說明外，包括與病人寒暄等，約半小時，醫療業務在晚間10時左右本就正常進行，研判護理人員壓力是來自柯醫師「角色問題」。

部分媒體質疑，柯文哲是否對護理人員施壓？整體流程是否違反「醫療法」？張益誠說，雖不便透露太多，但柯醫師當天說話方式，為新聞上常見典型的「柯式語法」，雖並無惡意，但聽起來也可能有壓力，不過，柯P本意並非指點和施壓，「只是講話的感覺」。

張益誠說，院方認為「一位焦慮的家屬，獲熱情的朋友協助，由一位熱心的醫師把病情說明清楚，去除焦慮、順利出院，並無特別之處。」