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香蕉便宜和貴差在哪？蔬果專家揭風味：喜歡清爽的可省點錢

聯合新聞網／ 綜合報導
高價香蕉和平價香蕉的差異在哪？ 示意圖／ingimage
高價香蕉和平價香蕉的差異在哪？ 示意圖／ingimage

超市販售的香蕉，從便宜的平價款到價格翻倍的高級款都有，價差相當懸殊。究竟這些香蕉差在哪裡？日本營養師Yui在Yahoo JP的專欄中指出，決定香蕉價格與口感的最主要關鍵，其實在於種植的「海拔高度」。

昂貴的高價香蕉通常種植在海拔500公尺以上的高地。由於高海拔地區日夜溫差大，香蕉的生長週期會隨之拉長。加上產地通常距離運輸港口較遠，大幅增加了物流成本，因此零售價格自然居高不下。相反的，便宜的平價香蕉多半種植在海拔250公尺以下的低地，不僅生長速度快，運送成本也較低，才能維持親民的價格。

而生長環境的差異，也直接反映在香蕉的風味與口感上。「テレ朝ニュース」採訪蔬果供應商Dole生鮮總部香蕉部門的住谷皐太郎，他指出，高價香蕉因為生長期間較長，果肉能儲存更多作為甜味來源的澱粉，吃起來不僅甜度極高，口感也更加Q軟、極具飽足感，但產期僅有3個月；平價香蕉在一年之中有10個月皆為產季，雖然甜度不如高地品種那般濃郁，但也絕非沒有味道，反而是呈現出一種清爽順口的微甜風味，吃起來較無負擔。

下次在挑選香蕉時，不妨拋開「便宜沒好貨」的迷思，直接根據自身的口味喜好來做決定。若想品嚐濃郁軟Q的口感，可以選擇高價的高地香蕉，若偏好清爽不甜膩的風味，平價的低地香蕉反而會是更好的選擇。

香蕉 營養師 日本 產地

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