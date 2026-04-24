快訊

毒品北上、槍枝南下！美國與墨西哥的犯罪共生問題

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

聽新聞
0:00 / 0:00

日籍遊客搭星宇返國確診麻疹 同班機54人健康監測至5月5日

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
1名30多歲的日籍男性4月17日於台灣旅遊期間，搭乘星宇航空JX838航班返國後卻診麻疹，疾管署今表示，已接獲星宇航空主動通報，依航空公司提供同班機旅客及機組員共計54人，全員將健康監測至5月5日，並通知11縣市衛生局進行追蹤。記者翁唯真／攝影
1名30多歲的日籍男性4月17日於台灣旅遊期間，搭乘星宇航空JX838航班返國後卻診麻疹，疾管署今表示，已接獲星宇航空主動通報，依航空公司提供同班機旅客及機組員共計54人，全員將健康監測至5月5日，並通知11縣市衛生局進行追蹤。記者翁唯真／攝影

一名30多歲日籍男性來台旅遊，4月17日搭乘星宇航空JX838航班返國後確診麻疹。疾管署表示，已接獲相關通報，依航空公司提供同班機旅客及機組員共計54人，全員將健康監測至5月5日，並通知全台11縣市衛生局進行追蹤。

疾管署發言人曾淑慧說明，星宇航空通報有日籍乘客是麻疹個案，截至4月23日晚間6時，依據航空公司提供資料，匡列同班機機組員計15名，前後2排共5排旅客接觸者計 39名，包含本國籍34名、外國籍5名（均為日本籍旅客）。

曾淑慧說，雖航空公司機組人員都有接種麻疹疫苗，但不保證一定不會確診，因此自4月22日起即配合機組員健康管理監測，截至昨晚6時機組員皆無疑似症狀；另本國籍計34名，其中21名已返台、13名尚未入境，居住地分布於居住地分布於台北市、新北市、基隆市、苗栗、桃園、新竹、台中、南投、彰化、高雄、雲林等11個縣市分，昨已轉知各區管中心督導轄區縣市衛生局追蹤中，健康管理監測至5月5日。

另5名日籍旅客，曾淑慧表示，4月17日皆已離境，昨晚疾管署依據國際衛生條例，轉知日方窗口，請其協助日本籍旅客健康管理監測與追蹤，健康管理監測至5月5日。指標個案可傳染期間在台活動史則尚待日方窗口提供相關資料。

疫苗 曾淑慧 衛生局 麻疹

延伸閱讀

不滿亞航空服員用英文溝通…陸女大鬧航班被逐 班機延誤旅客慘賠

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

3天4例！北市南港高中爆水痘群聚 衛生局：個案均返家隔離

影／羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

相關新聞

下冰雹！這縣市大雷雨 「山區暴雨」 國家級警報響

鋒面影響，中央氣象署發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時9分；有冰雹發生，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。影響範圍：長治鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉。

首例！眼皮塞滿近千顆眼結石 電競國手眼角膜受損被迫禁賽

一名亞運電競國手因長期高強度電競訓練、玩手遊，雙眼長出近千顆眼結石，成為醫界的首例；眼科醫師說，臨床上常見眼結石，此案例近千顆且密集分布，相當罕見，可視為電競與3C過度使用下的極端警訊。

柯文哲深夜現身新光醫院「電人」？ 院方：病人家屬委託、未看其他資料

一位新光醫院護理師於社群貼文，稱遇到「醫療現況亂象」，一位病人家屬為「前市長」員工，於晚間10時把前市長「請來電人」，要求病解（病情解釋）。文中所述前市長，即民眾黨前主席柯文哲。新光醫院指出，考量醫療同仁勞動負荷，確保醫療資訊完整性，建議醫病雙方於日間醫療服務時段進行病情說明，副院長洪子仁指出，該院醫師全程未讓柯看到其他病人個資。

旺盛雷雨帶移入！苗栗至北台南 未來2小時恐強風暴雨

苗栗至北台南注意大雨或雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一波旺盛雷雨帶移入苗栗至北台南，未來2小時注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

日籍遊客搭星宇返國確診麻疹 同班機54人健康監測至5月5日

一名30多歲日籍男性來台旅遊，4月17日搭乘星宇航空JX838航班返國後確診麻疹。疾管署表示，已接獲相關通報，依航空公司提供同班機旅客及機組員共計54人，全員將健康監測至5月5日，並通知全台11縣市衛生局進行追蹤。

復健不是一直動就會好 中風治療「先用大腦學怎麼動」

腦中風常導致上肢功能受損，影響日常生活自理能力。面對傳統復健成效有限，部立南投醫院醫界近年引進「認知治療性運動」（CTE），透過結合認知與動作訓練，促進神經重建，為中風復健帶來新方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。