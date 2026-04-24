日籍遊客搭星宇返國確診麻疹 同班機54人健康監測至5月5日

一名30多歲日籍男性來台旅遊，4月17日搭乘星宇航空JX838航班返國後確診麻疹。疾管署表示，已接獲相關通報，依航空公司提供同班機旅客及機組員共計54人，全員將健康監測至5月5日，並通知全台11縣市衛生局進行追蹤。

疾管署發言人曾淑慧說明，星宇航空通報有日籍乘客是麻疹個案，截至4月23日晚間6時，依據航空公司提供資料，匡列同班機機組員計15名，前後2排共5排旅客接觸者計 39名，包含本國籍34名、外國籍5名（均為日本籍旅客）。

曾淑慧說，雖航空公司機組人員都有接種麻疹疫苗，但不保證一定不會確診，因此自4月22日起即配合機組員健康管理監測，截至昨晚6時機組員皆無疑似症狀；另本國籍計34名，其中21名已返台、13名尚未入境，居住地分布於居住地分布於台北市、新北市、基隆市、苗栗、桃園、新竹、台中、南投、彰化、高雄、雲林等11個縣市分，昨已轉知各區管中心督導轄區縣市衛生局追蹤中，健康管理監測至5月5日。

另5名日籍旅客，曾淑慧表示，4月17日皆已離境，昨晚疾管署依據國際衛生條例，轉知日方窗口，請其協助日本籍旅客健康管理監測與追蹤，健康管理監測至5月5日。指標個案可傳染期間在台活動史則尚待日方窗口提供相關資料。