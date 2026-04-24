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直率？分送伴手禮 同事嫌「不喜歡」丟垃圾桶…網轟：就是沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊示意圖。圖／AI生成
出國旅遊示意圖。圖／AI生成

出國玩多少都會帶一些當地伴手禮，回國後送給親友同事等，分享出遊的喜悅，但並非每個人都樂意接受。

根據《橘世代》報導，不少上班族千里迢迢扛著伴手禮回來，卻被同事轉送、被酸「台灣就有」，讓許多人現在都選擇告別辦公室伴手禮文化，直言這些同事不值得佔據珍貴的行李額度。

一名職場新人也在Dcard發文表示，以前學生時期，同學出國玩帶伴手禮回來，大家都會先收下，如果不喜歡的話會帶回家處理，或趁送禮人不在時轉送給其他人，原PO認為伴手禮是好意，默默處理是基本禮貌。

但是原PO現在的同事會直接對送禮者說不需要、不喜歡，直接還給對方，甚至丟在辦公室垃圾桶裡，這麼做的同事比例不低，而且也沒有針對特定人士，讓原PO忍不住思考這種做法是不是其實「沒有不禮貌」？

對此幾乎所有人都認為「這就是沒禮貌」，希望原PO不要被環境影響，「把伴手禮直接丟垃圾桶實在誇張欸，這環境風氣是這樣的話，我不會買伴手禮過去」、「為什麼要跟比你不好的人學？這就一群沒社會化的人」、「有夠沒禮貌，你的觀念是正確的，不要懷疑、繼續保持」。

擔心零食被嫌不好吃、物品被嫌占空間，但還是想分享出遊回憶的話，《橘世代》建議可以寄送科技新型態的明信片，運用APP製作、AI生成專屬內容、利用雲端QR Code分享當地環境音等，讓收件者也能跨越空間共感。

伴手禮 同事 垃圾桶 出國 旅遊 零食

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