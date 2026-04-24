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復健不是一直動就會好 中風治療「先用大腦學怎麼動」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
治療師透過感覺與認知任務，引導患者重新學習動作控制，促進神經重建。圖／南投醫院提供
治療師透過感覺與認知任務，引導患者重新學習動作控制，促進神經重建。圖／南投醫院提供

腦中風常導致上肢功能受損，影響日常生活自理能力。面對傳統復健成效有限，部立南投醫院醫界近年引進「認知治療性運動」（CTE），透過結合認知與動作訓練，促進神經重建，為中風復健帶來新方向。

南投醫院復健科職能治療師簡秀容說，認知治療性運動又稱Perfetti療法，強調顛覆以往「重複動作等於復健」的觀念，主張動作本身是一種解決問題的學習過程。治療師透過設計感覺與認知任務，引導患者運用注意力、記憶與本體感覺，重新理解與組織動作經驗，進而活化大腦感覺運動皮質，促進神經可塑性與受損神經網路重建。

在臨床應用上，該療法依患者恢復狀況分為三個階段。初期以抑制異常肌肉張力為主，協助降低痙攣；第二階段強化動作控制能力，避免錯誤用力與代償；第三階段則朝動作自動化發展，讓患者在接近日常生活情境中，能穩定且精準地完成動作。

臨床觀察顯示，認知治療性運動有助改善感覺與動作整合能力，降低病理性張力干擾，並促進手部與手指等精細動作恢復，同時減少「習得性廢用」現象，提升整體功能表現。

簡秀榮說，認知治療性運動強調高度個別化設計，須依患者神經狀態與功能需求量身打造適切的「認知挑戰」。她指出，復健不僅是肢體訓練，更是大腦再學習的過程，透過心智與身體整合介入，可協助患者逐步重建動作控制能力，重拾生活自理信心。

她說，隨著神經復健觀念演進，從過去強調肌肉訓練，逐步轉向以大腦重建為核心的治療模式，將有助提升中風患者長期復原成效。

腦中風 復健 南投

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