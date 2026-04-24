癌細胞也會「練體力」 乳癌擴散前先「改裝升級」醫授三招削弱癌細胞

乳癌細胞為何會擴散，過去醫界多探討基因突變，但最新研究指出，「癌細胞的體力」才是轉移成功的關鍵。高雄榮民總醫院博士李佳榮於「Molecular Cancer」發表研究，揭露乳癌細胞在擴散前會先進行內部「能量系統升級」，透過重新設定粒線體的發電模式，建立足以支撐長途遷徙與適應新環境的強大體力，這項發現為癌症治療與預防提供了全新的系統醫學視角。

基因醫師張家銘於臉書表示，研究團隊發現，當乳癌細胞準備擴散時，細胞內的發電廠「粒線體」會強化「氧化磷酸化」路徑。這種發電模式有別於日常供電，更像是一套穩定且長效的「工業供電系統」，能提供癌細胞持續移動與侵入組織所需的能量。

此外，研究鎖定了一個關鍵角色：腺苷核苷酸轉運蛋白2（ANT2）。ANT2 負責將發電廠製造的能量（ATP）有效輸送至細胞各處，當 ANT2 表現越高，腫瘤的侵襲與轉移能力就越強，預後也相對較差。

更深入的研究顯示，乳癌細胞會進一步整合發電、轉換與輸送流程，形成名為「三磷酸腺苷合成超複合體（ATP synthasome）」的整合系統。這套系統讓能量產出與分配達到同步化，使癌細胞擁有了「穩定輸出的體力」，不再是斷續活動，而是具備遠行的條件。實驗證明，一旦干擾這套能量系統，原本活躍的癌細胞活動力便會大幅下降，動物實驗中也觀察到腫瘤縮小及轉移減少的現象。

張家銘說，從系統醫學的角度來看，癌細胞的體力並非一蹴可幾，而是長期累積的結果。粒線體的發電模式每日都在回應人類的生活方式，包含血糖起伏、慢性壓力、睡眠品質及發炎狀態。當身體長期處於代謝失衡或慢性發炎，細胞便可能被迫走向高效率輸出的「高體力模式」，增加癌化的風險。因此，透過檢測血糖、胰島素反應、脂質代謝與發炎指標，能協助評估身體目前的發電路徑是否偏離常軌。

面對乳癌的防治，除了傳統治療，維持身體能量環境的穩定至關重要，張家銘建議有三個方法，分別規律睡眠、適度運動及飲食管理，讓身體能量系統回歸平衡節奏，從根本上削弱癌細胞建立體力的機會。

張家銘說，這項研究讓我們看清癌細胞擴散的微觀機制，也提醒大眾，健康的核心在於維持能量系統的穩定流動，讓身體擁有自我修復的時間與空間，才是預防癌症轉移的最佳防線。