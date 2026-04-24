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明天華南雲雨區東移水氣多 周日可望放晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

鋒面逐漸通過同時東北季風增強影響，今天各地氣溫下降，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，西半部地區陰有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區陰時多雲有短暫陣雨或局部雷雨，外出記得攜帶雨具，注意行車安全。

明天受東北季風及華南雲雨區東移影響，環境水氣仍多，天氣風險公司表示，中南部地區為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，局部仍有較大雨勢發生機會，其他地區多雲到陰局部有短暫（陣）雨，外出記得攜帶雨具。

天氣風險公司表示，周日至下周一東北季風減弱轉偏東風環境，水氣減少，除南部、東部地區及恆春半島雲量仍多且有零星短暫陣雨外，其他地區轉為多雲到晴天氣，午後中南部山區易有零星短暫陣雨發生。另下周一夜晚至下周二清晨在馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 鋒面 雷雨

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