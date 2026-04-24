快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵車站爆偷拍… 民團籲：性暴力傷害申訴 仿效南韓成立一站式服務

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩指出，影像性暴力造成的傷害不只私密影像本身，而在其延伸效應。被害人所承受的，是一段延續到日常生活的長期、反覆性傷害。記者葉冠妤／攝影
現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩指出，影像性暴力造成的傷害不只私密影像本身，而在其延伸效應。被害人所承受的，是一段延續到日常生活的長期、反覆性傷害。記者葉冠妤／攝影

偷拍行為日益氾濫。昨才爆出高鐵員工在車站男廁裝設針孔偷拍，受害者高達上千人，近年創意私房、台北咖啡廳老闆長期偷拍案、桃園狼醫持有大量病患私密影像等案件也層出不窮。現代婦女基金會指出，影像性暴力傷害非單一事件，而是延續到日常的反覆性傷害，但現行求助機制多僅能單點回應，導致被害人必須在不同機構間反覆陳述創傷，呼籲仿效韓國建構以被害者為中心的一站式服務。

每年4月為性暴力防治宣導月，現代婦女基金會今開記者會指出，衛福部性影像中心去年受理1521名受害者申訴，較前年大幅暴增46%；其中成人案件呈倍數增加。而若以「偷拍」為關鍵字搜尋去年4月至今年3月的報導，有88件涉及私密影像偷拍，較去年同期58件報導增加5成，顯示影像性暴力案件激增。

現代婦女基金會進一步分析，前述的新聞報導中，單次偷拍案件46件，多發生在公共空間；重複犯案共42件，多數案件加害者利用職務之便、信任關係，進入場域裝設器材，長期持續偷拍。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，影像性暴力造成的傷害不只影像本身，而在其延伸效應，像是受害者個資外流與肉搜，持續騷擾與假帳號攻擊，進而透過掌握日常行蹤，甚至延伸到實體空間的安全威脅，如信箱被投放物品、接收死亡影像恐嚇等。加害者非特定人員，也不只一人，並且持續增加。

吳姿瑩說，因現行機制多僅能單點回應部分，或以案件類型分流處理，例如案發廁所未發現設備就結案、跟蹤查無對象無法處理、假帳號難以追查、影像下架就視為案件結束，每一個窗口都只能處理單一行為，缺乏能完整處理持續傷害的機制，曾有一名女性收到下班回家途中被偷拍的影像，到沿途的各個派出所報警，前後報警16次還是抓不到行為人，越求助越無助。

暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲說，影像性暴力影響層面橫跨數發部、衛福部、法務部與警政署等多個體系，但卻缺乏能全面回應被害人需求的整合性機制。她舉例，韓國設立的「數位性犯罪被害者支援中心」提供一站式整合服務，涵蓋影像下架與預防上傳、持續監測、同步處理跟蹤騷擾與脅迫，並支持被害人長期復原，唯有從「被害者完整需求」出發，才能有效回應數位性暴力的複合型傷害。

台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇則說，數位影像性暴力案件常涉及跨縣市、多名行為人，甚至具備組織化特性，但現行以發生地為基準的管轄制度，導致同一犯罪脈絡被拆解為多起獨立案件，不僅增加跨區偵辦的困難，也提高滅證風險，建議應突破以「個別行為人」為中心的傳統偵查模式，改採「以影像為主體」的調查策略。

現代婦女基金會呼籲政府推動跨部會整合，建構以被害者為中心的一站式服務；也應建構跨域影像資料庫，透過數位科技快速辨識影像、整合情資，並設立專責檢警偵查編組、強化專責人員的科技偵查能力。最後，應持續完善相關法制，要求數位平台落實主動監測與下架責任，因應跨國平台犯罪的執法需求。

每年4月為性暴力防治宣導月，現代婦女基金會今年以「打破孤立，停止影像性暴力」為主題發起倡議行動，呼籲政府及民眾關注影像性暴力造成的危害。記者葉冠妤／攝影
每年4月為性暴力防治宣導月，現代婦女基金會今年以「打破孤立，停止影像性暴力」為主題發起倡議行動，呼籲政府及民眾關注影像性暴力造成的危害。記者葉冠妤／攝影

桃園 韓國 現代婦女基金會 偷拍

延伸閱讀

高鐵員工在台鐵男廁小便斗裝針孔 檢警發現硬碟存多部男性如廁影片

社工遭判刑釀「防禦性」通報 案量恐暴增衛福部明年啟動「分案新制」

獨／保五警開槍案延燒！總隊長內部信引反彈 基層質疑「自願優先」破壞排序

拉幫結派公廟當據點 新竹警破暴力恐嚇取財逮12人

相關新聞

柯文哲深夜現身新光醫院「電人」？ 院方：病人家屬委託、未看其他資料

一位新光醫院護理師於社群貼文，稱遇到「醫療現況亂象」，一位病人家屬為「前市長」員工，於晚間10時把前市長「請來電人」，要求病解（病情解釋）。文中所述前市長，即民眾黨前主席柯文哲。新光醫院指出，考量醫療同仁勞動負荷，確保醫療資訊完整性，建議醫病雙方於日間醫療服務時段進行病情說明，副院長洪子仁指出，該院醫師全程未讓柯看到其他病人個資。

國家級警報響！大雷雨轟炸台南市、嘉義縣 警戒熱區域曝

中央氣象署針對台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至中午12時1分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

台北車站商場經營權招標案提前曝光 台鐵要查誰洩密

台北車站商場經營權招標案揭曉前，昨天市場傳出由新光三越奪得經營權，但由於台鐵公司都尚未對外公告正式結果，相關訊息提前曝光已引發紛擾。據掌握，台鐵目前內部已啟動相關調查機制，要查到底是哪個環節出問題。

Cheap曝李洋如何刪協會3億元預算 憂「被搞掉 台灣體育沒救」

運動部長李洋自曝上任以來刪減協會約3億元預算，他日前捐出千萬獎金給公益團體，根據監察院公布的財產申報資料，李洋所捐的千萬獎金占存款約3成。百萬網紅Cheap細數李洋如何為預算把關，「小心擋人財路」，他表示，部長保重，「不意外的話，未來應該是有各種奇怪的黑函要搞李洋，如果這種會做事的部長被搞掉，台灣體育就真的沒救了」。

旺盛雷雨帶移入！苗栗至北台南 未來2小時恐強風暴雨

苗栗至北台南注意大雨或雷雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一波旺盛雷雨帶移入苗栗至北台南，未來2小時注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

1張圖看南北溫差有多大 粉專：鋒面通過北風下來了

鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面通過後，北風下來了，帶來一點點點的涼空氣，目前呈現北涼、中舒適、南溫暖，南北溫差不小。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。