台鐵車站爆偷拍… 民團籲：性暴力傷害申訴 仿效南韓成立一站式服務

偷拍行為日益氾濫。昨才爆出高鐵員工在車站男廁裝設針孔偷拍，受害者高達上千人，近年創意私房、台北咖啡廳老闆長期偷拍案、桃園狼醫持有大量病患私密影像等案件也層出不窮。現代婦女基金會指出，影像性暴力傷害非單一事件，而是延續到日常的反覆性傷害，但現行求助機制多僅能單點回應，導致被害人必須在不同機構間反覆陳述創傷，呼籲仿效韓國建構以被害者為中心的一站式服務。

每年4月為性暴力防治宣導月，現代婦女基金會今開記者會指出，衛福部性影像中心去年受理1521名受害者申訴，較前年大幅暴增46%；其中成人案件呈倍數增加。而若以「偷拍」為關鍵字搜尋去年4月至今年3月的報導，有88件涉及私密影像偷拍，較去年同期58件報導增加5成，顯示影像性暴力案件激增。

現代婦女基金會進一步分析，前述的新聞報導中，單次偷拍案件46件，多發生在公共空間；重複犯案共42件，多數案件加害者利用職務之便、信任關係，進入場域裝設器材，長期持續偷拍。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，影像性暴力造成的傷害不只影像本身，而在其延伸效應，像是受害者個資外流與肉搜，持續騷擾與假帳號攻擊，進而透過掌握日常行蹤，甚至延伸到實體空間的安全威脅，如信箱被投放物品、接收死亡影像恐嚇等。加害者非特定人員，也不只一人，並且持續增加。

吳姿瑩說，因現行機制多僅能單點回應部分，或以案件類型分流處理，例如案發廁所未發現設備就結案、跟蹤查無對象無法處理、假帳號難以追查、影像下架就視為案件結束，每一個窗口都只能處理單一行為，缺乏能完整處理持續傷害的機制，曾有一名女性收到下班回家途中被偷拍的影像，到沿途的各個派出所報警，前後報警16次還是抓不到行為人，越求助越無助。

暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲說，影像性暴力影響層面橫跨數發部、衛福部、法務部與警政署等多個體系，但卻缺乏能全面回應被害人需求的整合性機制。她舉例，韓國設立的「數位性犯罪被害者支援中心」提供一站式整合服務，涵蓋影像下架與預防上傳、持續監測、同步處理跟蹤騷擾與脅迫，並支持被害人長期復原，唯有從「被害者完整需求」出發，才能有效回應數位性暴力的複合型傷害。

台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇則說，數位影像性暴力案件常涉及跨縣市、多名行為人，甚至具備組織化特性，但現行以發生地為基準的管轄制度，導致同一犯罪脈絡被拆解為多起獨立案件，不僅增加跨區偵辦的困難，也提高滅證風險，建議應突破以「個別行為人」為中心的傳統偵查模式，改採「以影像為主體」的調查策略。

現代婦女基金會呼籲政府推動跨部會整合，建構以被害者為中心的一站式服務；也應建構跨域影像資料庫，透過數位科技快速辨識影像、整合情資，並設立專責檢警偵查編組、強化專責人員的科技偵查能力。最後，應持續完善相關法制，要求數位平台落實主動監測與下架責任，因應跨國平台犯罪的執法需求。