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卓榮泰稱逐顆檢驗美馬鈴薯 徐巧芯酸：被自己官員打臉

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者劉懿萱／攝影

行政院長卓榮泰日前宣稱「逐顆檢驗美國進口馬鈴薯」，但衛福部對進口馬鈴薯抽驗農藥、龍葵鹼，維持最低2%、農業部抽檢發芽率維持6成，並未幫逐顆檢驗背書。國民黨立委徐巧芯說，卓榮泰突然變身為「逐顆」工程師，但根本不可能，這一大箱貨櫃有多少顆馬鈴薯，還被自己官員打臉，無法解決大家問題。

徐巧芯指出，卓榮泰突然變身為「逐顆」工程師，稱整箱馬鈴薯要逐顆檢驗。但根本不可能，這一大箱貨櫃請問裡面會有幾顆馬鈴薯？是卓榮泰要來驗嗎？最後被自己的官員打臉，衛福部對進口馬鈴薯抽驗農藥、龍葵鹼只有2%沒有辦法解決大家的問題。

徐巧芯說，過去是一箱貨櫃裡驗到一顆發芽就整箱銷毀，現在變成「把那一顆挑出來」，批評卓榮泰答詢時用「連哄帶騙」處理問題，相當不妥，請卓榮泰先了解一下官員具體要如何處理發芽馬鈴薯的問題，再回答立委，否則這種「逐顆」工程師風格，會讓其他的官員覺得莫名其妙、哭笑不得。

美國 國民黨 行政院長

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