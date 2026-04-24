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「行動方便褲」回應長輩日常困境 獲信義房屋社區一家楷模獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
參與課程的多數學員平時少有手作經驗，在課程引導下仍可完成布墊製作。（圖:信義房屋提供）
參與課程的多數學員平時少有手作經驗，在課程引導下仍可完成布墊製作。（圖:信義房屋提供）

許多女性長輩有漏尿問題卻難以啟齒，甚至反覆清洗拋棄式護墊以節省開支，長期恐引發感染。信義房屋社區一家楷模獎得主姜妗宜設計可水洗布墊、在雲林社區免費開課，讓長輩以更衛生、更有尊嚴的方式應對日常困境。

「長者的需求比表面看到的更細緻、更敏感，值得被理解。」姜妗宜為讓長輩在兼顧衛生與節省的前提下，提升自我照護的意願，便與團隊在正式開課前進行多輪材質測試與版型試做，針對長輩的體型差異、穿脫便利性與清潔維護方式反覆調整。布墊特別以日常容易取得的材料為設計原則，讓社區民眾在家也能自行製作與修繕，強化產品的實用性與延續性。

計畫初期推動時，如何讓操作流程符合長輩的學習節奏，以及志工是否能順利承接教學角色，均存在不確定性。團隊因此先後召開志工共識工作坊與工班培訓課程，逐步建立分工與教學流程。過程中，志工實際以簡易工具輔助丈量布料尺寸，並以不同方式測試布料吸水狀況，透過反覆試作與討論，調整縫製細節與使用方式，使布墊更貼近實際需求。隨後再與創樂子生活學苑、麻園社區發展協會等五個合作單位合作開課，招收居家照護者、社區志工及對布手作有興趣的民眾參與。

有學員表示，過程中感受到的陪伴與共同記憶，讓布墊的意義超出了物品本身。課後也有學員主動索取材料包，表示想帶回去做給鄰居長輩使用，課程影響力也從課堂延伸至社區。

參與課程的多數學員平時少有手作經驗，在課程引導下仍可完成布墊製作。團隊執行協助呂相茹表示，自己過去未曾接觸縫紉，加入後主要負責協助課程進行與現場陪伴，並與長輩一同完成製作流程；技術指導王麗秋則透過多年縫紉經驗，在設計與製作過程中協助判斷剪裁與結構調整方向，提供製作方式的建議，協助布墊設計貼近長者穿著與使用需求。

回顧整個執行歷程，姜妗宜形容這是「一邊做、一邊找定位」的過程。從觀察長輩日常開始，每兩週進入社區陪伴上課，透過互動蒐集回饋，轉化為產品設計並調整課程，她說，在多次陪伴長輩上課的過程中，看見志工願意學習的態度與長輩勇於嘗試的回應，才能讓計畫持續推進。

姜妗宜表示，未來希望以本次課程為基礎，視鄰近社區的需求，逐步分享課程模式與執行經驗，並依不同社區的情況調整內容，也考慮發展小型縫紉工班，邀請中高齡婦女加入，透過手作提升參與者的技能與自信。

「重拾長者自信行動方便褲」從生活細節切入、回應地方民眾需求，成為社區改變的起點。作為長期投入社區行動的永續房仲信義房屋，自2004年推動「社區一家」計畫推動至今已邁入第22年，每年都迸發出許多像本計畫一樣為改善社區而行動的提案。信義房屋期許，更多人能從日常觀察出發，將想法轉化為具體行動，回應身邊的實際需求，共同打造幸福社會。

2026年社區一家徵件開始，徵件截止日為4月30日，有機會贏得最高50萬社區圓夢金，更多詳情請洽官網資訊：（https://www.taiwan4718.tw/landingpage2026/）

社區一家2024年楷模獎「重拾長者自信行動方便褲」計畫，設計可清洗、重複使用的衛生布墊，並在雲林社區開設免費手作課程。（圖:信義房屋提供）
社區一家2024年楷模獎「重拾長者自信行動方便褲」計畫，設計可清洗、重複使用的衛生布墊，並在雲林社區開設免費手作課程。（圖:信義房屋提供）

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