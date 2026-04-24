發芽馬鈴薯之亂 議員擔心食安破口…要求龍葵鹼零檢出

嘉義市議會食安質詢火力全開，從「發芽馬鈴薯」議題延燒至中央政策與地方把關機制。議員上午質詢直指，新制改以龍葵鹼濃度200ppm為放行標準，降低門檻，恐讓潛在風險進入加工食品鏈，要求市府拿出更積極作為，龍葵鹼零檢出，加強抽檢，守護市民健康。

議員陳家平質詢，發芽馬鈴薯含有龍葵鹼，攝入可能引發嘔吐、腹瀉、腹痛，嚴重甚至影響神經與心律，具有高度食安風險。衛生局長廖育瑋回應，確實「不建議食用」，但爭議核心在於中央近期調整進口馬鈴薯規範，從過去「整批退運」改為「條件放行」，只要未超過200ppm，經剔除問題個體後仍可進入加工流程。

陳家平質疑，該政策轉向恐讓風險轉嫁至加工端，尤其洋芋片、薯條等產品來源難追溯，消費者幾乎無從辨識，等同在不知情下承擔風險。並強調，嘉義市過去在萊克多巴胺議題採「零檢出」立場，成功建立防線，要求市府評估是否比照辦理，朝更嚴格標準甚至零容忍方向邁進。

對此，廖育瑋表示，檢驗標準屬中央權責，地方難以自行訂定更嚴格數值，但可透過市場稽查、要求業者下架發芽或腐敗馬鈴薯，以及加強源頭管理進行補強。不過陳家平員認為回應過於保守，強調地方仍有積極作為空間，包括提高稽查頻率、加重裁罰、強化標示與宣導，甚至建立通報與監測機制，避免風險擴大。

議員張秀華質詢進一步延伸至加工食品監管。點名速食業者原料來源，指出目前政府多著重生鮮端，卻忽略「看不見的加工品」，要求將速食業者使用的馬鈴薯原料納入抽驗機制。

廖育瑋局坦言，目前尚未針對速食業未加工原料進行專案檢測，原因包括檢驗量能有限及執行面仍待研議，但也承認抽驗具有嚇阻效果。議員則直言，即便隨機抽查，也能釋出監督訊號，促使業者強化自主管理。此外，張秀華也關切中央跨部會訊息不一致問題，認為農政、經濟與衛福單位說法反覆，已造成市場與民眾混亂，要求市府統一對外窗口，提升資訊透明度。