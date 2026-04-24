柯文哲深夜現身新光醫院「電人」？ 院方：病人家屬委託、未看其他資料

一位新光醫院護理師於社群貼文，稱遇到「醫療現況亂象」，一位病人家屬為「前市長」員工，於晚間10時把前市長「請來電人」，要求病解（病情解釋）。文中所述前市長，即民眾黨前主席柯文哲。新光醫院指出，考量醫療同仁勞動負荷，確保醫療資訊完整性，建議醫病雙方於日間醫療服務時段進行病情說明，副院長洪子仁指出，該院醫師全程未讓柯看到其他病人個資。

新光醫院發布聲明，考量家屬面對病況之焦慮，該院在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明。為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託之醫界同仁瞭解病人病況及醫療處置，考量醫療同仁之勞動負荷及為確確保醫療資訊完整性，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。

依該名護理師所貼照片，柯文哲在新光醫院病房護理站中，與值班醫師並肩而坐，查看患者相關資料。有民眾留言質疑，柯文哲非新光醫院醫師，為何可進入該院護理站？也擔心他是否接觸其他病患個資？

對此，洪子仁指出，前市長柯文哲是受病人家屬授權委託，協助了解病情，在一般醫療常規中，若由家屬委託查看病人病歷資料並無疑慮，且經確認柯全程「未碰觸醫院系統」，該院醫師也基於病人隱私保護，未讓柯接觸或查看其他病人病歷資料。