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大雷雨開炸 氣象署示警中彰雲澎4縣市 慎防雷擊和瞬間大浪
鋒面影響，中央氣象署發布兩波大雷雨即時訊息，澎湖縣大雷雨持續至上午11時25分；並針對台中市、彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續至上午11時29分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低能見度、雷擊、瞬間大浪。
氣象署說，劇烈天氣正在或即將發生，建議留在安全的建築物內。路面濕滑，步行與開車注意安全；並避免行經易積淹水的區域。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。
進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。
確保船員作業安全，隨時收聽無線電或廣播警訊，密切注意天氣變化。雷雨期間應儘速進入船艙，避免接觸未接地金屬物品或停留在甲板。沿海民眾暫停活動，儘速尋找安全地點避難。
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