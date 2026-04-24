未來1周兩波廣泛降雨！今明雷雨開轟 沿海慎防瞬間雨勢、強陣風

從今天到明天，受到鋒面通過、東北季風增強、華南雲雨區東移影響，各地降雨機率偏高，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，預計周日就會大致轉為多雲到晴天氣。而下一波鋒面，預計下周三、下周四左右開始影響台灣，屆時降雨機率又會提高。北部、東北部一帶氣溫有略為降低情形，今明兩天感受偏涼一些些，下一波降溫也是落在下周三、下周四左右。

她說，鋒面的位置已經來到中南部，北方高壓也逐漸南下影響台灣，所以今明兩天受到東北季風的影響，以及鋒面今天還是在台灣附近，所以西半部還是要留意局部雷雨情形。

這道鋒面大致上在台灣上空，朱美霖表示，而在台灣近海有一些對流發展比較旺盛的情形，不過，對陸地的影響沒有很大。今天中南部天氣還是比較不穩定，有時候也會有比較強的對流雲系發展起來，造成短時間比較明顯的雨勢，但是大致上各地雲量偏多一些，留意天氣變化。

過去降雨，朱美霖表示，昨天下午鋒面接近到影響過程中，中部以北、基隆北海岸和馬祖，都有一些局部比較明顯的降雨。昨天最大的日累積雨量為基隆市中正區、連江縣莒光鄉48毫米。雨勢上，局部最大時雨量來到25毫米左右。

她說，今天到目前為止的累積雨量，中部以北還是有一些比較明顯的雨勢，隨著鋒面位置來到偏向中南部一帶，中南部也有一些局部零星比較明顯的雨勢出現。比較大的時雨量落在20至21毫米左右，日累積雨量在桃園、新竹一帶有到48至55毫米上下。

目前各地零星局部陣雨，朱美霖表示，中南部有海面移到陸地上面的對流，這樣的對流可能對沿海造成明顯的瞬間雨勢或強陣風，所以沿海活動要稍微注意。

今天降雨趨勢，朱美霖表示，今天白天到晚間各地有局部陣雨，尤其西半部地區可能也會有局部雷雨發生。這樣的雨勢，西半部要留意會有局部較大雨勢。到了明天清晨，雖然整體雨勢有略為減緩趨勢，但是大致上各地有局部陣雨。

未來1周天氣變化，她說，今晚隨著鋒面南移，受到東北季風影響，以及台灣附近水氣偏多，所以明天受到東北季風和華南雲雨區東移影響，所以台灣附近水氣比較偏多。這樣的情形，隨著周日鋒面逐漸遠離，台灣附近的東北季風也比較減弱，各地可以恢復比較穩定的天氣型態。

朱美霖表示，下周一、下周二左右，台灣附近風向偏東到偏南風。要稍微留意，隨著下一波鋒面在華南逐漸建立，台灣附近下周二雲量略為增多。到了下周三、下周四，下一波鋒面影響，各地天氣又會變得比較不穩定一些。

未來降雨趨勢，朱美霖說，未來1周會有兩波比較廣泛的降雨，大致落在今明兩天和下周三、下周四。明天東北季風和華南雲雨區雙重影響，各地還是會有些降雨，中南部留意局部雷雨的狀況。周日開始，大致轉為多雲到晴的天氣，尤其周日、下周一左右是這1周比較穩定、晴朗的情形，東半部、恆春半島有零星降雨，其他各地多雲到晴，中午過後山區有局部午後陣雨。

朱美霖表示，周日開始，雲量略為增多，不過降雨以偏少的狀況為主。迎風面有一些局部降雨，其他各地午後陣雨降雨機率增高。下周三、下周四受到下一波鋒面通過，後續有東北季風增強，以及華南雲雨區東移的影響，所以下周三是天氣轉變的一天，下周四各地降雨機率還是偏高一些，尤其中部以北、澎金馬離島，留意局部陣雨或雷雨等劇烈天氣發生的機率。

溫度趨勢，朱美霖表示，北台灣和東半部溫度變化比較大，北部、東北部今明兩天白天偏涼，白天高溫落在22度以下，早晚低溫19至20度。今天清晨觀測低溫18至21度左右，所以各地感受都比較偏涼一些。東北季風影響之下，北台灣整天偏涼，各地早晚氣溫略有涼意，一直到周日清晨都是類似的天氣型態。

朱美霖說，周日白天開始氣溫回升，各地白天高溫可以來到25度以上，局部地區像是中南部也會來到28、29度，所以白天感受會有略為悶熱的情形。而下一波略為降溫落在下周四之後，隨著東北季風增強，北台灣氣溫又會再度略為下降一些。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供