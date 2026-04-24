隨媽祖進香沒忌口…吃甜粽、紅豆餅昏迷休克 血濃如糖漿險送命

四月瘋媽祖進香盛事吸引大批信眾，但糖尿病患隨香千萬不可亂吃！一名53歲郭姓婦人今年首次參加媽祖進香，因行程忙碌，沿途享用信眾提供的甜粽、紅豆餅等點心，卻忘了按時服用糖尿病藥物與施打胰島素，導致血糖飆升至正常標準值上限的 7.2倍，血液濃縮如糖漿，引發嚴重的「糖尿病酮酸中毒」陷入昏迷休克，經醫療團隊搶救才撿回一命。

腎臟科醫師陳采峯指出，在醫院擔任看護的郭姓婦人，日前利用休假從桃園南下參加進香，回程時隨眾人不斷趕路。她透露，沿途美食豐富，她吃了甜粽、紅豆餅及糖果，卻疏忽了隨身攜帶的常備藥，直到出現劇烈頭暈、體力不支，請人幫忙叫救護車後隨即昏厥，醒來時人已在加護病房；患者被送抵急診時已陷入休克，抽血檢查發現血糖值高達 1800 mg/dL，竟是正常標準值上限的 7.2倍。

陳采峯指出，病患因進香過程中飲食不規律，且攝取過多高醣分點心，加上忘了施打胰島素，體內糖分無法進入細胞轉換，進而產生大量酮體導致中毒。此外，進香過程中若水分攝取不足，血液會變得異常濃稠，導致血糖值雪上加霜，由於「糖尿病酮酸中毒」是致命性的急性併發症，嚴重時恐引發多重器官衰竭或急性腎衰竭。

大甲李綜合醫院表示，院方隨即安排郭婦住進加護病房，透過靜脈注射胰島素並大量補充電解質，密切監控血壓與腎功能，經過三天的治療，血糖才逐漸降回正常範圍，醫師呼籲進香應備足藥物與水分，慢性病友參加大型宗教活動時，務必定時用藥， 不可因走路運動而自行減藥；同時少量多餐，避免過度食用含糖量高的平安餐點；沿路隨時補充水分，防止血液濃縮，並強調隨香應量力而為，若有頭暈、心悸等不適，應立即尋求隨行醫療團隊協助，避免延誤就醫造成不可逆的損傷。

歷經生死關卡的郭婦感嘆，「出院第一件事就是要去拜拜，感謝媽祖救命！」明年雖想再參加，但絕不會再硬撐。她也以自身經驗提醒年長或有慢性病的信眾，徒步進香非常耗費體力，但「藥一定要按時吃」。

53歲郭姓婦人今年隨白沙屯媽祖進香，沿路享用點心卻忘了按時服用糖尿病藥物與施打胰島素，差點送命。圖／大甲李綜合提供