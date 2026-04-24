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李洋上任砍3億預算！Cheap揭內幕憂：會做事的被搞掉「台灣體育就沒救了」

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台北車站商場經營權招標案提前曝光 台鐵要查誰洩密

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台北車站商場標案，昨晚傳出最後由新光三越出線。示意圖。本報資料照片
台北車站商場標案，昨晚傳出最後由新光三越出線。示意圖。本報資料照片

台北車站商場經營權招標案揭曉前，昨天市場傳出由新光三越奪得經營權，但由於台鐵公司都尚未對外公告正式結果，相關訊息提前曝光已引發紛擾。據掌握，台鐵目前內部已啟動相關調查機制，要查到底是哪個環節出問題。

據了解，該商場主管機關台鐵本月22日召開評選會議，除了邀請各競標業者答詢，還參考組織與相關實績經驗等六大項評分項目，最後決議由新光三越出線。不過據掌握，目前這份核定公文仍躺在台鐵公司董事長鄭光遠桌上，尚未核定，因鄭光遠今出差，台鐵公司預估今天也不會正式對外公告，最快也要等到下周一。

對於得標結果尚未公布卻提前外流，業界普遍感到意外，也有還有投標業者向台鐵公司表達不滿，市場人士指出，先前投標名單即曾外洩，台鐵曾表態不排除追究責任，這次結果又遭提前曝光，台鐵公司相關單位昨也開始著手了解狀況，試圖釐清到底是哪個環節出問題。

台鐵內部人士指出，相關評委參與評選時，都有簽署保密條款，屆時也會用此規則來處理。

董事長 經營權 新光三越 台北車站 台鐵

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