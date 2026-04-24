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「夜市爆紅小吃」藏大量致癌物 醫揭3隱藏危機：比香腸、熱狗更糟

聯合新聞網／ 綜合報導
「澱粉腸」近期在台灣夜市迅速竄紅。示意圖/ingimage
「澱粉腸」近期在台灣夜市迅速竄紅。示意圖/ingimage

「澱粉腸」近期在台灣夜市迅速竄紅，其外酥內軟、口感脆彈、平價又涮嘴，深受年輕人喜愛，然而恐暗藏健康風險。癌症專家廖繼鼎在臉書直言，「澱粉腸甚至比香腸熱狗更糟，若長期食用恐增加罹癌風險」。

廖繼鼎在臉書粉專發文示警，粉腸是由高比例的澱粉、少量肉類和大量添加劑混合而成，外觀看似口感Q彈，但實際上卻充滿對身體傷害的隱藏危機。他直言該類食品「比香腸還糟」，滿滿的添加物和調味料，不要用你的肝臟解毒。

他也點出「澱粉腸」潛藏的3大隱藏危機：

一、添加物過度堆疊：為了保持口感和外觀，店家會加入大量的保水劑、增稠劑、香精和防腐劑。這不僅讓它變成高碳水、高鈉、高脂肪、低蛋白的食品，若長期食用對腎臟負擔大。

二、肉含量低到驚人：部分業者為了壓低成本，甚至會使用動物邊角料、雞骨泥等低品質原料，這些食材不僅有衛生疑慮，營養價值也差。

三、致癌風險：由於澱粉腸多是用高溫油炸或炭烤，這會促使其中的亞硝酸鹽與肉類中的胺類反應，生成強烈致癌物「亞硝胺」，若長期食用會增加胃癌、大腸癌風險。

廖繼鼎提醒，千萬別被「便宜好吃」迷惑，儘管食物美味，但這類加工食品隱藏著許多健康風險，長期食用只會增加罹癌風險，若你想要選擇健康的小吃，試試更天然、無添加的選擇，給自己和家人更多的保護。

臉書粉專「貼近你生活的營養師」也指出，澱粉腸本質上是「高比例澱粉+少量平價肉或碎肉+調味料及食品添加劑」的混合物，屬於高碳水、高鈉、高脂肪、蛋白質含量不高的加工食品。

營養師夏子雯表示，加工肉品中常添加「亞硝酸鹽」作為保色劑與抑制肉毒桿菌生長，儘管它本身無害，但在高溫烹調或進入人體腸胃道後，容易與肉類中的胺類結合，形成強烈致癌物「亞硝胺」。

夜市 香腸 熱狗

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