陳金德視察東部鐵路汛期整備 要求跨機關聯防確保行車安全

5月1日將進入汛期，行政院政務委員陳金德率相關部會前往花蓮，視察台鐵東部幹線汛期整備情形。陳金德表示，各機關應落實跨單位聯防機制，確保預警監測系統全面到位。面對颱風與豪雨威脅，務必以最嚴謹的態度守護東部交通動脈，全力保障旅客行車安全。

台鐵公司指出，目前已與公路局緊密配合，完成土石流告警系統安裝；另針對去年馬太鞍溪堰塞湖對光復隧道帶來的威脅，增設了防護牆、防水閘門及偵測設備等多重防線。陳政委要求台鐵公司，各項設施必須確實發揮效用，透過強化基礎設施，提升鐵道的抗災韌性。

在跨部會聯防工作上，依據工程會劃定的清疏權責分工，鐵路橋上下游 100公尺由台鐵負責，以外範圍則由經濟部、農業部及地方政府等權責單位接手。目前農業部林業及自然保育署、交通部公路局已分別完成攔石壩、混凝土護岸及導水牆等整治工程，構築多重防災防線。在科技監控部分，全線26處AI落石告警系統已運作，北迴線和平至崇德段長達3,895公尺的阻隔告警系統也正進行整合，確保於今年5月汛期前正式上線。

聽取台鐵各項防汛整備後，陳政委一行另前往大清水橋視察前年強降雨災後恢復狀況。目前公路局已完成坡面整治與防護網以阻擋土石；台鐵則落實了即時告警、水位監測及防洪疏濬，並接續推動防護架延長與明隧道興建；林保署也配合設置梳子壩及導水牆，透過跨部會治理攔截土石並引導水流。

陳金德表示，前年7月他也曾來到同一地點現勘災況，當時蘇花公路柔腸寸斷的模樣仍歷歷在目，兩年來，中央已啟動國5銜接蘇花改及蘇花安計劃，未來將提供東部一條高快速且安全的道路，而除了公路外，東部鐵路則是另一條重要交通廊道，這兩條路線是賴清德總統均衡臺灣發展及提升國土韌性的重要建設，他特別感謝臺鐵公司及各個協力單位的努力，讓東部民眾回家的路，更安全且便捷。

台鐵公司表示，2026年第一季事故件數較去年同期下降約24%，顯示改革已見初步成效。陳政委強調，行政院將持續監督交通部與臺鐵公司落實五年安全提升方案，以「零重大事故」為終極目標，持續優化設備妥善率並消除環境風險，讓民眾搭乘鐵路更為安心。