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嘉義醫療新里程碑！1歲女嬰免開刀補心洞 當日出院創首例
嘉義地區心臟醫療再突破。台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，1歲4個月女嬰透過心導管置放封堵器，手術當日即順利出院，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。
該名女嬰出生時因心雜音確診心室中膈缺損，長期服用利尿劑控制。3月由家屬帶往門診就醫，經台中榮總總院長傅雲慶評估，發現心臟破洞約4毫米，但體重僅8.4公斤，低於同齡標準，顯示發育遲緩。醫療團隊評估後，決定採用微創心導管技術治療。
傅雲慶說，「心室中隔缺損」是指右心室與左心室之間的隔膜出現破洞，因左心室壓力較高，血液經由破洞流向右心室，再進入肺部，造成肺充血；同時血液回流心臟，使心臟負荷增加並擴大。小嬰兒常見表現為容易感冒生病，生長發育遲緩；年齡 較大的兒童則可能出現體力較差、運動表現不佳等情形，嚴重可能心臟衰竭。先天性心臟病約每100名新生兒中即有1例，而心室中膈缺損占其中3分之1，是最常見的先天性心臟病。
相較傳統需開心手術的治療方式，現今可透過鼠蹊部血管進入，以心導管置放鎳鈦合金封堵器，傷口僅針孔大小，不僅手術時間短、疼痛低，也避免留下疤痕，多數病童可於當日或隔日出院。本案即在手術後觀察穩定後當日返家。
此次成功案例，仰賴台中榮民總醫院與嘉義分院跨院區合作。3月起中榮團隊擴大支援嘉義分院，導入醫學中心等級技術與人力，使原需轉診都會區的複雜心臟病例，得以在地完成診療。
院方指出，目前由中榮支援24科、55位專科醫師輪駐，強化南部醫療量能，實踐「醫療團隊動、病人不動」的照護模式，減輕跨區就醫負擔。隨著微創心臟治療技術落地，嘉義地區心臟病童可望獲得更即時且完整的醫療照護。
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