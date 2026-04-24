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嘉義醫療新里程碑！1歲女嬰免開刀補心洞 當日出院創首例

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

嘉義地區心臟醫療再突破。台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，1歲4個月女嬰透過心導管置放封堵器，手術當日即順利出院，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。

該名女嬰出生時因心雜音確診心室中膈缺損，長期服用利尿劑控制。3月由家屬帶往門診就醫，經台中榮總總院長傅雲慶評估，發現心臟破洞約4毫米，但體重僅8.4公斤，低於同齡標準，顯示發育遲緩。醫療團隊評估後，決定採用微創心導管技術治療。

傅雲慶說，「心室中隔缺損」是指右心室與左心室之間的隔膜出現破洞，因左心室壓力較高，血液經由破洞流向右心室，再進入肺部，造成肺充血；同時血液回流心臟，使心臟負荷增加並擴大。小嬰兒常見表現為容易感冒生病，生長發育遲緩；年齡 較大的兒童則可能出現體力較差、運動表現不佳等情形，嚴重可能心臟衰竭。先天性心臟病約每100名新生兒中即有1例，而心室中膈缺損占其中3分之1，是最常見的先天性心臟病。

相較傳統需開心手術的治療方式，現今可透過鼠蹊部血管進入，以心導管置放鎳鈦合金封堵器，傷口僅針孔大小，不僅手術時間短、疼痛低，也避免留下疤痕，多數病童可於當日或隔日出院。本案即在手術後觀察穩定後當日返家。

此次成功案例，仰賴台中榮民總醫院與嘉義分院跨院區合作。3月起中榮團隊擴大支援嘉義分院，導入醫學中心等級技術與人力，使原需轉診都會區的複雜心臟病例，得以在地完成診療。

院方指出，目前由中榮支援24科、55位專科醫師輪駐，強化南部醫療量能，實踐「醫療團隊動、病人不動」的照護模式，減輕跨區就醫負擔。隨著微創心臟治療技術落地，嘉義地區心臟病童可望獲得更即時且完整的醫療照護。

台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，1歲4個月女嬰透過心導管置放封堵器，當日即順利出院，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，1歲4個月女嬰透過心導管置放封堵器，當日即順利出院，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供
台中榮民總醫院嘉義分院昨天完成在地首例嬰兒，以免開刀方式治療心室中膈缺損個案，為嘉義兒童心臟醫療寫下新頁。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供

心臟病 嘉義

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