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馬鈴薯逐顆檢查時機 陳駿季：邊境發現發芽 待業者提改善計畫後實施

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
農業部長陳駿季。圖／聯合報資料照
農業部長陳駿季。圖／聯合報資料照

我國放寬發芽馬鈴薯進口規定，引發我國食安疑慮，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時，喊出要「逐顆檢查」。農業部長陳駿季今赴立法院備詢，他受訪表示，邊境海關抽查有發現馬鈴薯的芽，業者提出「改善計畫書」，經農業部同意，就會拉到指定加工廠的指定地點查核，這時就會逐顆檢查。

因我國放寬發芽馬鈴薯進口，引發食安疑慮。卓榮泰日前表示要逐顆檢查，但另產生人力不足的疑慮。衛福部長石崇良昨赴立法院備詢，表示食藥署邊境管理從來不是逐顆檢驗，逐顆檢查應是指農業部在檢疫端進行的外觀檢視，而非食藥署的邊境抽驗程序。

陳駿季今說，逐顆檢查是，如果邊境海關在開櫃抽查的時候，有發現到馬鈴薯的芽，若經過業者提出「改善計畫書」，農業部也同意的話，就會拉到指定加工廠的指定地點去查核。這時的查核就會逐顆檢查。

陳駿季說，檢疫的人員是在監督，所有的接檢、重新去做選別、挑選的部分，是由業者派人用輸送帶的方式去做逐顆檢驗。

陳駿季強調，在加工廠指定地點查核時，是在農業部的監督之下，所有的業者要根據農業部相關作業流程檢查。檢查完了以後，才會發合格的檢疫證。

陳駿季表示，從海關封櫃後到加工廠指定的地點，都還是在邊境檢查的一環，所以還是在邊境。如果合格後，才會正式發檢疫合格證。 檢疫合格證取得以後，才能夠往下地去做完整加工的生產鏈。

立法院 行政院長 農業部

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