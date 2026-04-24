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雷陣雨打游擊全台有機會 明顯轉涼低溫下探1字頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天隨著鋒面南下至南部一帶，並接續受東北季風影響，各地天氣仍較不穩定，普遍為陰天，並有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
今天隨著鋒面南下至南部一帶，並接續受東北季風影響，各地天氣仍較不穩定，普遍為陰天，並有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

今天隨著鋒面南下至南部一帶，並接續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地天氣仍較不穩定，普遍為陰天，並有局部短暫雷陣雨。氣溫也將明顯下滑轉涼，中北部至東部高溫約22至25度，南部高溫約26至29度，各地低溫約19至22度。

林孝儒表示，明天台灣持續受東北季風及華南雲系影響，各地仍為陰有短暫陣雨的天氣。隨著鋒面減弱遠離，整體降雨情況將逐漸減緩，不過中南部地區仍需留意局部短暫雷雨，且局部仍有較大雨勢機會。氣溫持續偏涼，變化幅度不大，中北部至東部高溫約22至25度，南部高溫約26至28度，各地低溫約19至22度。

周日則隨東北季風減弱，水氣遠離，林孝儒表示，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將回升偏暖，高溫普遍可回升至25至30度，低溫約20至25度。

他說，這樣相對較穩定的天氣型態，預估可維持至下周二。下周三至下周四則有機會再受新一波鋒面南下影響，帶來較不穩定、易轉雨的天氣變化，關注最新天氣預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

風險 低溫 高溫 天氣動態

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