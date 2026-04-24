鋒面+東北風…台中以南明恐雷雨狂轟 賈新興估梅雨這時有機會

鋒面影響，中央氣象署上午已經針對基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市發布大雨特報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天鋒面及東北風影響，台中以南並有局部雷陣雨發生，周日清晨各地仍有零星短暫雨。

天氣趨勢，他說，明天，受鋒面影響及東北風影響，高雄以北及宜花東有局部雨，屏東亦有零星短暫雨，午後竹苗以北漸轉陰時多雲。周日清晨，各地山區及宜花仍有零星短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨。下周一，午後宜花東山區及竹苗山區有零星短暫雨。下周二，午後宜花東及南投以北山區有零星短暫雨。

賈新興說，下周三，午後各地山區有零星短暫雨，傍晚起受鋒面及東北風影響，各地轉有局部短暫雨。下周四白天，苗栗以北有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。

下周五就是勞動節連續假期，賈新興表示，下周五，苗栗至台南及花東山區仍有局部短暫雨。下周六清晨，苗栗及台中有局部短暫雨，午後各地有零星短暫雨。5月3日，台中以南有局部短暫雨，午後其它地區亦有零星短暫雨。

他說，觀察5月4日鋒面及東北風影響。短期氣候趨勢預測顯示，5月4日至8日降雨有略偏多的機率，之後至5月31日降雨仍以偏少的機率較高。預估有利梅雨建立環境指標，於5月29日起至6月20日之間，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。