Cheap曝李洋如何刪協會3億元預算 憂「被搞掉 台灣體育沒救」

運動部長李洋自曝上任以來刪減協會約3億元預算，他日前捐出千萬獎金給公益團體，根據監察院公布的財產申報資料，李洋所捐的千萬獎金占存款約3成。百萬網紅Cheap細數李洋如何為預算把關，「小心擋人財路」，他表示，部長保重，「不意外的話，未來應該是有各種奇怪的黑函要搞李洋，如果這種會做事的部長被搞掉，台灣體育就真的沒救了」。

Cheap表示，李洋擔任運動部長7個月，隨便翻翻就抓到3億不合理的預算，「他到底發現什麼鬼？」以前的預算有點像在玩「誰最會亂報」，舉例來說，同1個單位出現兩筆一樣的網路費，還有人在編防疫費用，「還卡在時間裂縫？」幾億的預算案，居然只有3個人審查，而且都是自己人。

至於李洋做了什麼？Cheap表示，不是只有砍，而是要求審查要有法律、財務、運動專業的人一起看，每個案子至少3至4個外部委員審查，之後會訂一套明確規則，讓大家知道什麼錢可以編、什麼不行。且李洋也不是全砍，「該給的錢他反而會幫忙加」，例如手語翻譯費太低、只有1200元，李洋覺得應該多給，表現好的協會還可能拿到更多補助。

Cheap表示，部長很誠實，有時候會覺得很挫折，但李洋覺得既然做了，就要做到底。「到底過去十幾年，這些『邪會』到底吞了多少人民納稅錢？」3億元可以送多少國手去國外受訓、請多少情蒐團隊？「而且李洋部長背3000萬房貸，但把2000萬獎金全捐了，扯」。

其他網友表示，「政府少數清流」、「希望清流不要被黑掉」、「敢動邪會的錢，真的保重」、「希望他能堅持到底，這過程應該會很坎坷」、「擋人財路如殺人父母，洋哥保重」、「很怕他會出事，擋人財路」、「目前執政黨裡少有的專業完全符合職位又清廉的政務官員，希望這麼認真的他，不要被太多邪會的黑暗面給陰了」。