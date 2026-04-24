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鋒面挾雷雨今明狂轟 吳德榮：周日放晴變熱 勞動節連假前又變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面南下，伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍續往南部擴展；明天仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片
今天鋒面南下，伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍續往南部擴展；明天仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。本報資料照片

今晨鋒面雲系持續移入，伴隨降水回波，中部以北已有降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面南下，伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍續往南部擴展；明天仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。

溫度方面，他說，今、明兩天各地氣溫降，北台偏涼。北部17至22度、中部20至28度、南部20至32度、東部19至29度。

吳德榮表示，周日、下周一鋒面遠離，天氣晴熱，氣溫升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周二南方水氣漸增，各地大致多雲時晴，偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周三下午至下周四又有鋒面快速通過，天氣驟變。

至於勞動節連續假期天氣，他表示，下周五至5月3日鋒面遠離，但台灣附近水氣多，易有局部短暫降雨。不過，各國模式並不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 鋒面 雷雨

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