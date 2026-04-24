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今天全台大降溫 他指明低溫更探1字頭 周日急轉熱如夏

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣變化大。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
天氣變化大。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天的天氣先後受到鋒面通過降雨及東北季風增強影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各地氣溫下降，北部及宜花地區整日轉涼，高溫下降到22至24度之間，中部及台東地區高溫在25至28度，南部地區高溫可達29至31度；而各地低溫普遍也都下降到20至24度之間。澎湖地區22至25度，金門及馬祖地區則分別為19至23度及17至21度之間。

至於明天的天氣，他表示，由東北季風及華南雲雨區東移接手影響，各地天氣仍然偏涼，高溫方面，北部及宜花地區在22至24度，中部及台東地區則在26至28度之間，南部地區在28至30度；至於低溫方面，北部及宜花地區在19至21度之間，中部及台東地區21至23度，南部地區低溫也在22至24度。澎湖地區22至26度之間，金門及馬祖地區則分別為18至24度及17至20度。

他說，周日環境轉為偏東風到東南風，天氣大回溫。高溫方面，西半部地區重新回到28至34度，東半部地區25至31度之間，澎湖地區27至30度，金門及馬祖地區則分別為25至27度及21至23度之間。低溫部分，中部以北及東半部地區19至23度，南部地區在22至24度之間，澎湖地區23至25度，金門及馬祖地區則分別為19至23度及17至19度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

老師 澎湖 台東

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