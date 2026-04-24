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鋒面通過+東北季風增強 今雷雨突襲狂轟大降溫 勞動節連假天氣曝
今天隨鋒面逐漸往南移動，東北季風增強，中央氣象署表示，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。
氣溫方面，氣象署表示，由於東北季風增強且雲多下雨，今天各地氣溫均比昨天下降一些，北部、東北部及東部高溫下降幅度較大，約為22至24度，其他地區高溫在27至31度；低溫方面，各地低溫約為20至24度。澎湖陰短暫陣雨或雷雨，22至26度；金門陰短暫陣雨或雷雨，19至23度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，17至20度。
明天東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後降雨逐漸趨緩。
周日東北季風減弱，轉偏東風，下周一進一步轉東南風，各地氣溫回升；周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周二轉偏南風，南方水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。
下周三另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。下周四鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。
至於勞動節連續假期天氣，下周五鋒面通過及東北季風稍增強；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。下周六東北季風減弱，風向轉為偏南風至西南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。5月3日另一鋒面接近，西半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。
下周一晚至下周二晨，馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返注意路況安全及航班資訊。
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