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今晨鋒面降雨達高峰 留意劇烈天氣 最快這時趨緩
鋒面逐漸通過，今晨為降雨高峰，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據中央氣象署降雨預測，這波鋒面的主要降雨高峰落在昨天深夜到今天清晨，留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天中午至傍晚，鋒面將逐漸南移至巴士海峽，各地雨勢趨緩，但大氣仍不穩定，三不五時還是會來一陣雨。今晚到明天華南雲雨區接力通過，各地維持一陣一陣的間歇性降雨。周日雲雨帶離開，快速放晴，氣溫上升。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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