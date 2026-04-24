今晨鋒面降雨達高峰 留意劇烈天氣 最快這時趨緩

今天的天氣先後受到鋒面通過降雨及東北季風增強影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各地氣溫下降，北部及宜花地區整日轉涼，高溫下降到22至24度之間，中部及台東地區高溫在25至28度，南部地區高溫可達29至31度；而各地低溫普遍也都下降到20至24度之間。澎湖地區22至25度，金門及馬祖地區則分別為19至23度及17至21度之間。

2026-04-24 05:47