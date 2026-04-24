在最簡單的舞台看見最深刻的人生 韓國民劇Beautiful Life首度來台

在最簡單的舞台上，看見最深刻的人生。全劇只有兩名演員，卻在南韓大學路締造票房奇蹟、累積逾4000場演出的國民舞台劇「Beautiful Life」，今起於台北城市舞台演出。該劇在90分鐘之內穿越數十年時光，男女主角從青澀戀人演到年邁夫妻，面臨生離與死別。編導兼男主角金元真表示，希望觀眾看完演出能夠感受「有珍貴的人陪在身邊的那種珍貴的感覺」。

「當一個人無條件覺得自己活得很好。從那一刻起，你的人生就是Beautiful Life。」金元真如此形容創作此劇的核心精神，希望觀眾在平凡與不完美之間，看見生命的美好。「Beautiful Life」以倒敘手法，描述一對平凡夫妻春植和順玉跨越一生的愛情故事，從一見鍾情的相遇、意外分離的遺憾，到婚姻的磨合與晚年的互相扶持。這是該劇首度海外演出，將簡單卻細膩的韓式舞台美學帶來台灣。

曾演出韓劇「模範計程車二」、「照明商店」的演員有人，和演員金顯智共同演出女主角順玉。有人表示，該劇要從十多歲演到七八十歲，不同年齡層有不同的想法、情感與能量，為此她看了許多紀錄片揣摩順玉的變化。演出此劇也改變了她對人生的看法，過去她遇到困難會覺得好苦好累，透過詮釋順玉，發現人生即使遇到苦難，「只要有心愛的人陪在身邊、自己也還有能力去愛，苦難也可以是一種祝福。」

貫穿全劇的主題曲是鄧麗君代表作「月亮代表我的心」，每次響起總是令人眼眶泛淚。金元真表示，「Beautiful Life」在南韓演出時，主題曲是另一首歌曲。他本身是鄧麗君歌迷，因此決定「Beautiful Life」到台灣演出時，主題曲便換成「月亮代表我的心」、更貼近台灣觀眾。「這是一部溫馨的戲。」他希望觀眾邀請最親愛的人一起走進劇場，在笑與淚之間，度過一段溫暖動人的時光。

●「Beautiful Life」由聯合數位文創引進，即起至5月3日於台北城市舞台演出，購票請洽udn售票網: https://pse.is/8pdkrh

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，呈現一對夫妻從年輕交往至老的感人故事，簡單的劇情卻賺人熱淚，導演也是主演金元真（右）與有人（左）有許多合作經驗。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，呈現一對夫妻年輕至老的感人故事。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」今起於台北城市舞台演出，演員僅兩名，呈現一對夫妻從年輕至老的感人故事，舞台場景特別從韓國原裝來台。記者曾原信／攝影

韓國舞台劇「Beautiful Life」將於台北城市舞台演出。演員僅有兩名，卻要演出多重角色轉換及時光流逝，呈現一對夫妻年輕至老的感人故事。記者曾原信／攝影